Európai Központ Bank
digitális euró
digitális jegybankpénz

Nem várna sokáig a digitális euróval az EKB: a jogi keretekről azonban mások döntenek

Az uniós jegybank már régóta szeretne digitális pénzt, de az erről szóló döntést a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek kell meghoznia. A digitális euró leghamarabb 2029-ben érkezhet.
K. B. G.
2025.10.30, 12:31
Frissítve: 2025.10.30, 12:39

Már 2027-ben elindíthatja a digitális euró tesztfázisát az Európai Központi Bank (EKB), amennyiben a tagállamok és az Európai Parlament jövőre megállapodnak ennek jogi kereteiről – derül ki a jegybank csütörtöki közleményéből.

Businessman pointing euro currency sign inside light bulb
A digitális eurót már évek óta tervezik / Fotó: Northfoto

Az EKB már régóta dolgozik a digitális eurón

A menetrendet azután hozták nyilvánosságra, hogy az EKB Kormányzótanácsa döntött a következő lépésről, miután a jövő hónapban véget ér a jelenlegei, kétéves felkészülési fázis. A digitális euró kibocsátására 2029-ben kerülhet sor a tervek szerint. Amennyiben azonban az uniós döntéshozók elfogadják a szabályozást jövőre, úgy az első kísérletekre már 2027-ben sor kerülhet – írja a Bloomberg.

Az EKB már évek óta küzd a bankjegyek és érmék melletti digitális euróért, mely segíthetne mérsékelni Európa függőségét az olyan cégektől, mint a Visa, a Mastercard vagy a Paypal a lakossági fizetések terén. 

A dolláralapú stabilcoinok terjedése pedig újabb lendületet adhat a megbeszéléseknek.

Azonban a tagállamok és az Európai Parlament mindeddig nem tudtak megállapodni a jogi keretekről, miután egyesek inkább a magánszektortól várják az európai fizetési megoldások töredezettségének megoldását, míg a bankok a betétek kiáramlásától tartanak.

A következő fázisban az EKB és a 20 nemzeti központi bank három területre összpontosít: a technikai alapok fejlesztésére, a piaci szereplőkkel való együttműködésre és a törvényalkotási folyamat támogatására.

A felkészülési fázis eredményeként a fejlesztési költségek 1,3 milliárd eurót tehetnek ki, míg az éves üzemeltetési költség 320 millió euró lehet.

