Akkora az éhezés a világ legelzártabb országában, hogy tigrisek és leopárdok húsát eszik

Az észak-koreai élelmezésbiztonságon a Covid-19 időszaka rontott, miközben a phenjani rezsim továbbra is szigorúan, a világtól alapvetően elzárkózva próbálja működtetni az országot. Idén márciusban, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának aktuális ülsszakán Elizabeth Salmón, a szervezet észak-koreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges jelentéstevője kiemelte, hogy annak ellenére, hogy Észak-Korea erőfeszítéseket tesz a hazai élelmiszertermelés növelése érdekében, a lakosság körülbelül fele, mintegy 12 millió ember, továbbra is alultáplált - írja az Origo annak kapcsán, hogy egy friss tanulmány alapján az ország egyes részein gyakorlat a veszélyeztetett állatuk elejtése húsukért illetve testrészeikért.

A sziblériai tigrisre elsősorban testrészei miatt vadásznak Észak-Korea szegényei, bár a feketekereskedelemben az állam is érdekelt (illusztráció)

Fotó: Picasa / Wikipedia Commons

Észak-Korea: az élelemszerzés módja egy veszélyeztetett állat elejtése

A lap a tanulmány megállapításaival foglalkozó cikkében arról ír, hogy Phenjan az elmúlt években is jelentős változtatásokat vitt végbe az agrárteremlés és az élelmiszeripar szabályozásában, jogszabályi szinten, ami a 38North agytörszt nyáron kiadott értékelése szerint lazább, piaci szemléletűbb, a pénzügyi források kevésbé szigorúan felügyelt elosztásának lehetőségét teremti meg az élelmisziparban és az agráriumban. Ez azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megoldja az ország élelmezési gondjait. A rezsim ugyanis erős központosítást alkalmazva az élelmiszerek javát elvonja és bizonyos társadalmi csoportokat szélsőségesen előnyben részesítve – így a hatalom támaszát jelentő hadsereget – osztja újra.

Brit és norvég tudósokból álló csapat arra a következtetésre jutott, hogy az észak-koreai kormány és a feketepiaci szereplők egyaránt profitálnak a vadon élő állatok részeinek élelmiszerként, bőrként és szőrmeként történő kereskedelméből, valamint a csontok, mancsok és szárított szervek hagyományos gyógymódokban történő értékesítéséből.

A tanulmány egyik alapját disszidensekkel készített interjúk jelentik. A megszólalók szerint igen hosszú azon állatfajok listája, amiket Észak-Koreában vadásznak. Ezek közé tartozik

a veszélyeztetett szibériai tigris,

az amuri leopárd (a kihalás szélén álló, súlyosan veszélyeztetett faj egyedei még Északkelet-Kínában és Szibériában is megtalálhatók).

Ezeket testrészeik értékesítéséért ölik le.