Bombasztikus befektetés a sportfogadás: 27 évesen valaki már dollármilliárdos lett

A héten a New York-i Értéktőzsdét is birtokló Intercontinental Exchange 2 milliárd dollárt fektetett a Polymarket előrejelzési piacba 8 milliárd dolláros értékeltség mellett, így a 27 éves Shayne Coplan, a Polymarket alapítója lett a legfiatalabb olyan dollármilliárdos, aki nem örökség útján jutott a vagyonához.
Az előrejelzési piacokon különböző események kimenetelével lehet kereskedni, ami egyrészt információt szolgáltat, másrészt szerencsejátékként is működik. A Polymarket és társai főként az amerikai elnökválasztások idején kerülnek az érdeklődés középpontjába, ám üzleti modellnek nyilván kevés a négy évente megugró forgalom egy esemény kimenetele kapcsán. Az első ilyen piacok, mint a PredictIt kifejezetten egyetemi projektként indultak, limitált tétekkel, az Egyesült Államok határain kívül.
A Polymarket és a Kalshi ezért a sportesemények megtippelésére hoztak létre piacokat, hiszen az emberek elsősorban különböző meccsek vagy tornák győztesére fogadnak szívesen. Bár ez jogi szempontból némiképp szürkezóna volt, hiszen az Egyesült Államokban a szerencsejáték szabályozása tagállami hatáskör. Az előrejelzési piacok erre is képesek voltak megoldást találni.
Ugyanis az árupiaci hatóság (CFTC) látja el a határidős piacok felügyeletét. Az eredetileg az aszály vagy a túl jótermés elleni fedezetként szolgáló határidős piacok ma már számos területre kiterjednek az állampapíroktól a devizakereskedelemig, és a bitcoin is árupiaci termékként került szabályozás alá, hiszen az értékpapír amerikai definíciója nem húzható rá a legnagyobb kriptovalutára.
A szabályozás megkerülésében mindig is élen járó kriptoszektor az előrejelzési piacok fejlődésében is fontos szerepet játszott, hiszen a fogadásokra is kriptóban került sor, még ha az a dollárhoz kötött stabilcoin is volt. A kriptobarát Trump-adminisztrációnak köszönhetően
a Kalshi már képes is volt határidős piacként sportfogadásokat kínálni, és a cég a Robinhood online brókercéggel is együttműködik a legújabb eszközosztály népszerűsítésében.
A cég szerint mivel az előrejelzési piacon a felhasználók egymással és nem egy központi bukmékerrel fogadnak, így az nem is számít sportfogadásnak. Az is különbözik a hagyományos szerencsejátéktól, hogy ezeken a piacokon nem kell megvárni az események bekövetkeztét, hamarabb is eladhatók a pozíciók. A fogadásoknak tág tere érhető el ezeken az oldalakon, melyek jelentős része nem is sportfogadás, miközben a Kalshi már különböző kombinációkat is kínál.
Igaz, a kombinációs fogadások már szabott, nem változó árfolyamon zajlanak, ezekkel a tétekkel ráadásul kereskedni sem lehet, ezek a lehetőségek tehát inkább a hagyományos szerencsejátékokra hasonlítanak – írja a Bloomberg. Azonban a Kalshi már elnyerte a CFTC jóváhagyását, melyet ugyanakkor több amerikai tagállam peres úton támadott meg, mely eljárások közül még nem zárult le mindegyik.
A szabályozói problémák miatt a Polymarket egy időben amerikai ügyfeleket nem is szolgált ki, azonban a New York-i Értéktőzsde tulajdonosának beszállása után alighanem elhárulhatnak ezen akadályok a cég útjából.
A kérdés már csak az, hogy mikor lesz lehetőségük az amerikaiaknak a nyugdíjmegtakarításaikat is sportfogadásokban tartani.
Az előrejelzési piacok egy további előnyt is kaptak az amerikai kiadás- és adócsökkentési törvényben, mely a sportfogadások esetében csak a veszteségek 90 százalékát teszi leírhatóvá, míg a tőkepiaci nyereségalapot az összes veszteség mérsékli. A Bloomberg adatai szerint így a 27 éves Polymarket alapító az Intercontinetnal Exchange befektetése után a legfiatalabb saját jogon dollármilliárdos lett.
