Orbán Viktor váratlanul elmondta, mi a magyar terv Romániával: "Meg kell ragadni az alkalmat"

Abban vagyunk érdekeltek, hogy Románia gazdasága sikeres legyen – jelentette ki a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök. Hozzátette, hogy a magyarok, békében, együttműködésben akarnak élni a szomszédaikkal. A Kolozsvárról sugárzott interjúban a kormányfő azt mondta, a két ország viszonyánál bonyolultabbat nagyon nehéz elképzelni, így ilyen történelmi múlt mellett, amikor béke van, meg együttműködés, az nem természetszerű, és nem is a véletlennek köszönhető, hanem tudatos döntésnek.

Orbán Viktor Kolozsváron van / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A kormányfő – aki a 35 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kolozs megyei Zsukiménesben tartott ünnepi kongresszusán vett részt pénteken. Hangsúlyozta, hogy most olyan miniszterelnöke van Romániának, aki hasonlóan gondolkodik, így meg kell ragadni az alkalmat az együttműködés javítására.

Megjegyezte, hogy Romániában komoly küzdelem zajlik a gazdaság pénzügyi egyensúlyának helyreállításáért, ami fájdalmas dolog és komoly kihívás. Kiemelt kereskedelmi partnerünkről van szó, és minél több pénzük van a románoknak, annál inkább működik a román-magyar kereskedelem.

Orbán Viktor szerint fontos a jószomszédi viszony

Orbán Viktor értékelése szerint Romániában a politika vitte bajba a gazdaságot. Ha nincs stabilitás, kiszámíthatóság és hosszútávú tervezhetőség, ha az emberek vagy a pártok lebecsülik a stabilitás és a kiegyensúlyozottság értékét és erényét, akkor abból ötletelés, rángatózás és rövidtávú gazdasági döntések következnek.

A kormányfő hozzátette, hogy amikor sok népszerűnek tűnő, rövidtávú gazdasági döntés összeadódik, abból szokott lenni a nagy gazdasági baj.

Románia miniszterelnökét Orbán Viktor tapasztalt és tiszteletreméltó embernek nevezte, és úgy fogalmazott: ha van ember, akinek esélye van az életútja alapján – miután nagyon jó kormányzó volt – arra, hogy

ezt a kicsit ilyen csálén álló szénakazlat visszaigazítsa, akkor az Ilie Bolojan.

A román háztartások bedobták a törülközőt

A román gazdaság és az infláció alakulása továbbra is bizonytalan képet mutat, miközben a jegybank óvatos monetáris politikát folytathat. A Román Nemzeti Bank (NBR) várhatóan megtartja jelenlegi, 6,5 százalékos kamatlábat 2026 májusáig – írta eheti prognózisában az ING . Ez az Európai Unió legmagasabb kamata, ahogy a román költségvetési hiány is a legmagasabb a blokkban.