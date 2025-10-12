Ez is bekövetkezett: Kínának már a legfejlettebb technológiában sincs szüksége Amerikára – leszámol a világ legértékesebb cégével

Kína szigorította a csipimport ellenőrzését: az elmúlt hetekben országszerte a nagyobb kikötőkben vámellenőr csapatokat mozgósítottak, hogy alaposan átvizsgálják az érkező szállítmányokat – árulták el az ügyben jártas források az FT-nek.

Kína tiltólistára tette az Nvidia csipeket, hazai alternatívákat támogat / Fotó: Dilok Klaisataporn / shutterstock

A vizsgált félvezetők, például az Nvidia H20 és az RTX Pro 6000D úgy készültek, hogy megfeleljenek az amerikai exportkorlátozásoknak. A lépés az amerikai intézkedésekre adott válaszként szolgál, mivel Peking célja, hogy csökkentse a fejlettebb technológiák importját és helyette a hazai csipgyártókat preferálja.

Sőt, a hatóságok utasítására a nagy kínai vállalatok, mint a ByteDance és az Alibaba, szeptember közepétől leállították Nvidia-termékek rendelését és tesztelését. Ez jelentős visszaesést okoz a vállalatnak a kínai piacon, ahol a korábbi korlátozások feloldása ellenére is gyenge maradt a kereslet.

Csipháború

Az Egyesült Államok korlátozná Kína fejlődését, emiatt évekkel ezelőtt megtiltotta az MI-adatközpontokba szánt szupercsipek exportját a távol-keleti országba. Az Nvidia emiatt nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetőit a kínai cégeknek, de a vállalat nem nem mondott le a hatalmas piacról, és az amerikai exportszabályoknak megfelelőlen kifejlesztett a kínai piacra szánt, gyengébb teljesítményű csipeket.

Washington idén áprilisban megtiltotta a H20 forgalmazását a távol-keleti országban nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, majd júliusban ismét engedélyezte az értékesítést. Az enyhülésre azután került sor, hogy az Nvidia és riválisa, az AMD egy szokatlan megállapodást kötött az amerikai kormánnyal.

A kínai csipgyártók sem tétlenkedtek, igyekeznek helyben készült félvezetőkkel kiváltani a nyugati technológiát, de egyelőre nem tudták teljesen ledolgozni a lemaradásukat. Jelenleg a kínai cégek hét nanométeres technológiával tudnak félvezetőket gyártani, miközben a 2 nanométeres csipek számítanak a legfejlettebbeknek.

Miért olyan fontosak a csipek?

A kormányok hatalmas összegeket költenek a helyi csipgyártás kiépítésére, a függetlenedésre, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért is olyan fontosak a félvezetők. A csipek kritikus fontosságú alkatrészek, hiszen az okostelefonoktól kezdve az orvosi eszközökön át az autókig és a vadászgépekig mindenhez szükségesek.