Ebből még oltári balhé lesz: Trumpék rájöttek, hogy az EU összejátszik Kínával ellenük – most dől el, kivonulnak-e Európából az amerikai óriáscégek

Az egyre szigorúbb uniós klímaszabályok elvileg a fenntarthatóságot szolgálják, a gyakorlatban azonban Kína egyre könnyebben játssza ki őket, miközben a szigorúbban felügyelt európai és amerikai vállalatokat elgáncsolták a legstabilabb piacukon. Peking a „zöld” imázsával óriási piaci előnyre tett szert, Brüsszel pedig látszólag szemet huny a visszaélések felett – mindezt a globális verseny rovására.

Az uniós klímaszabályok alapján Peking a zöld bajnok, valójában azonban a környezetszennyezés sokkal nagyobb probléma maradt, mint Nyugaton / Fotó: Hand-out / Envision Energy

Az Európai Unió 2028 és 2029 között vezeti be a vállalati fenntarthatósági átvilágításról szóló irányelvét, azaz a CS3D-t, amely minden nagyobb, évi 450 millió eurónál nagyobb bevételű cégre – köztük az unión kívüli vállalatokra is – kiterjed.

A cél: megakadályozni a „környezetileg káros hatásokat” a teljes globális értékláncon belül, összhangban a párizsi klímaegyezménnyel és az uniós kibocsátási célokkal.

A valóságban azonban a szabályozás súlyos gazdasági terheket ró a nyugati cégekre. A DWF Group ügyvédi iroda felmérése szerint az európai vállalatok átlagosan éves bevételük kilenc százalékát költik majd az irányelveknek való megfelelésre.

„Az amerikai vállalatok így vagy visszavonulnak az európai piacról, vagy szándékosan a bevételi határ alá esnek, hogy elkerüljék a költséges előírásokat" – áll a Draghi-jelentésben is, amely már 2024-ben figyelmeztetett az unió versenyképességét fojtogató túlszabályozásra.

Kína sportot űz az uniós klímaszabályok kijátszásából

Miközben Brüsszel újabb és újabb klímarendeleteket alkot, Peking ügyesen alkalmazkodik. A kínai állami vállalatok papíron mindent megtesznek a „zöld átállásért”:

a Sinopec például 2050-re karbonsemlegességet ígér;

a Tencent 2030-ra teljesen megújuló energiára állna át;

az olyan elektromosautó-óriások pedig, mint a BYD, egy zöld és kibocsátásmentes jövőképet ígérnek a felhasználóknak.

A nyilatkozatok kiválóan hangzanak Brüsszel füleinek – a valóság azonban egészen más.

A közelmúltban kínai cégek sorra keveredett hamisítási és csalási botrányokba.

Német lapok tavaly egy milliárd eurós karbonkredit-csalást tártak fel a pekingi Beijing Karbon nevű tanácsadó cégnél. Az amerikai Verra szervezet pedig azt derítette ki, hogy kínai rizs-metán projektek tömegei túlozták el kibocsátáscsökkentési eredményeiket. Egy NASA-támogatású kutatás 2024 decemberében kimutatta: Kelet-Kína fölött továbbra is rendkívül magas a HFC-23 koncentrációja – ez az üvegházhatású gáz több mint tízezerszer erősebb a szén-dioxidnál.