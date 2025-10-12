Deviza
EUR/HUF390.17 -0.7% USD/HUF335.8 -0.67% GBP/HUF448.43 -0.67% CHF/HUF419.99 -0.67% PLN/HUF91.63 -0.68% RON/HUF76.58 -0.69% CZK/HUF16.05 -0.68% EUR/HUF390.17 -0.7% USD/HUF335.8 -0.67% GBP/HUF448.43 -0.67% CHF/HUF419.99 -0.67% PLN/HUF91.63 -0.68% RON/HUF76.58 -0.69% CZK/HUF16.05 -0.68%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
műanyag
rögzített kupak
ital
palack

Ez mindenkit bosszantott: most megfejtették, hogyan lehet inni a rögzített kupakos palackokból

Az Európai Unió szabályozása értelmében kötelező a műanyag palackokon lévő kupakokat rögzíteni a palackon a környezetvédelem érdekében. A gyártók ennek megfelelően léptek és a palackhoz rögzítették a kupakokat, amivel viszont igen komoly bosszúságot okoztak a fogyasztóknak. Most egy ásványvízgyártó vezetője árulta el, így sem nagy ördöngösség inni a palackból.
VG
2025.10.12., 08:43

A műanyag palackokon lévő kupakokat 2024 júliusától kötelező rögzíteni a palackon a környezetvédelem érdekében. Az Európai Unió szabályozása nyomán bevezetett intézkedés azt jelenti, hogy a kupak a palack kinyitása után is hozzá van rögzítve, és nem válik le róla, így az eldobott palackok hulladékát könnyebb összegyűjteni és újrahasznosítani. 

rögzített kupak, ásványvíz
Fotó: Narong Khueankaew

Az intézkedést azért vezették be, mert a rögzített kupak megakadályozza, hogy a kupakok külön kerüljenek a kommunális szemétbe vagy a természetbe, ezzel csökkentve a környezetszennyezést. 

A fogyasztók nem örülnek

A változás nem aratott teljes sikert a fogyasztók körében. Többen arra panaszkodnak, hogy a kupak ivás közben zavaró, nem férnek tőle az italhoz, megkarcolja az arcot és légmentesen visszazárni is nehezebb, mint a korábbi megoldást. Sokan megjegyezték: szimplán letépik a kupakot, vagy a fémdobozban, esetleg az üvegben fogyasztható italokat választják.

Megfejetették rejtélyt – így lehet inni a palackból

A figyelmesebbek már találkozhattak a megoldással, miszerint az üdítő vagy víz elfogyasztásakor a kupakot csak el kell tekerni, majd a palackhoz rögzítő gyűrű letépése nélkül egy kattanásig a palackhoz hajtani. A palack így a rögzített kupakkal együtt visszazárható és a megfelelő szelektív gyűjtőbe dobható. A Mizsei Ásványvizet gyártó Magyarvíz Ásványvíz Kft. most a Facebookon tette közzé az évtized egyik leghasznosabb reklámját. A hirdetés rövid videójában egyenesen a cég ügyvezetője mutatja meg, milyen pofonegyszerű megkerülni, hogy a kupak folyamatosan a pohár vagy a szánk elé csússzon. Az alábbi videóban láthatjuk is a megoldást.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
rögzített kupak

Ez mindenkit bosszantott: most megfejtették, hogyan lehet inni a rögzített kupakos palackokból

Most egy ásványvízgyártó vezetője árulta el, hogyan kell inni a rögzített kupakos palackból, így sem nagy ördöngösség.
12 perc
atomjégtörő hajó

Kína az északi útvonalat használná, kereskedelmi hajózást indítana a Sarkvidéken át

Peking is bekapcsolódott, méghozzá nagy erőkkel a Sarkvidék meghódításába.
3 perc
Koncsek László

Képzetlen klímaszerelők lepték el a piacot

Az olcsó kontár után drágán kell megismételni a munkát.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.