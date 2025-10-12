Kína kettős mércével vádolja az Egyesült Államokat Trump vámfenyegetései miatt - kész válaszolni a kihívásra

Kína képmutatásnak nevezte Donald Trump amerikai elnök legújabb kínai árukra kivetett vámjait és megvédte a ritkaföldfémek kitermeléséhez szükséges berendezések exportjára vonatkozó korlátozásait, de nem vezetett be új vámokat az amerikai termékekre — közölte a Reuters.
Trump Peking legújabb exportkorlátozásaira reagált 100 százalékos kiegészítő vámokkal Kína amerikai exportjára. November 1-jéig új exportkorlátozásokat vezetett be az USA a kritikus szoftverekre is.
A megújult kereskedelmi feszültségek miatt megremegett a Wall Street is, ami a nagy technológiai cégek részvényeinek zuhanását eredményezte, aggodalommal töltötte el a Kína feldolgozott ritkaföldfémek és ritkaföldfém mágnesek gyártásától függő külföldi vállalatokat, és meghiúsíthatja a Trump és Kína elnöke, Hszi Csin-ping közötti csúcstalálkozót a hónap végén.
Kína kereskedelmi minisztériuma egy hosszú nyilatkozatban kijelentette, hogy a ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásai egyenes ágú következményei az USA által múlt hónapban Madridban tartott kétoldalú kereskedelmi tárgyalásoknak és az ott meghozott intézkedéseknek.
Peking példaként említette a kínai vállalatok felvételét az Egyesült Államok kereskedelmi feketelistájára, valamint Washington által a Kínához kapcsolódó hajókra kivetett kikötői díjakat.
Ismét teljes a káosz a csipszektorban, mindenki csak kapkodja a fejét az amerikai-kínai vámháború durvulása láttán
Ezek a lépések súlyosan sértik Kína érdekeit és aláássák a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi tárgyalások légkörét. Kína határozottan ellenzi őket — közölte a minisztérium. Peking nem nevesítette azt, hogy ezek az amerikai lépések összefüggésben állnának a kritikus ásványi anyagok exportjának korlátozásával.
Elmondásuk szerint a korlátozásokat a gyakori katonai konfliktusok és az ezen fémek katonai felhasználásával kapcsolatos aggodalmak motiválták.
Emellett elhalasztotta a Kínába irányuló amerikai importra vonatkozó megfelelő vámok bejelentését, ellentétben az év korábbi részével, amikor a két szuperhatalom fokozatosan emelte egymás vámjait, amíg az amerikai vámok mértéke 145 százalék, a kínaiaké pedig 125 százalék lett.
A magas vámok bevezetésével való fenyegetőzés nem a megfelelő módszer Kína kezelésére. Kína álláspontja a vámháborúkban mindig következetes volt: nem akarunk harcolni, de nem félünk a harctól sem
– közölte a kínai kereskedelmi minisztérium, hozzátéve, hogy Kína megfelelő intézkedéseket fog hozni, ha az Egyesült Államok nem változtat irányvonalán. A kínai kereskedelmi minisztérium bejelentette, hogy kész 100%-os vámmal válaszolni az Egyesült Államok intézkedéseire.
