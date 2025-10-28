A világ összes pénzét elköltötte az EU-tag amerikai csúcsvadászgépekre, most közölte: túl kicsi a légtere, hogy használja őket – más országokba vezényli az F-35-ösöket

Négy F–35-ös vadászgép érkezett kedden a belgiumi Florennes katonai légibázisra, ezzel a hónap folyamán immár nyolc ilyen típusú repülőgéppel bővült a belga légierő állománya – írta az MTI tudósítója.

F–35: a világ összes pénzét kifizette rájuk Belgium, de túl kicsi a légtere, hogy használja őket / Fotó: Shutterstock

Mindez azért is jó hír az ország számára, mert a legutóbbi szállítmány nem érkezett meg ilyen rendben: két hete írtuk meg, hogy megérkeztek az első F–35A harci repülőgépek Belgiumba, csakhogy műszaki hiba miatt az egyik vadászgép az Azori-szigeteken ragadt, így az ünnepélyes ceremónián csak három ötödik generációs vadászgépet fogadhattak.

F–35: Belgiumnak túl kicsi a légtere, hogy használja őket

Ezúttal ilyen blama tehát nem történt, de felmerült egy még ennél is meglepőbb körülmény.

A The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál védelmi illetékeseket idéző beszámolója szerint Belgium 2025 eleje óta állomásoztatta a nyolc F–35-ös vadászgépet az arizonai Luke légibázison, ahol a belga pilóták képzésen vettek részt. Ez a kontingens érkezett meg most Belgiumba.

Az F–35-ösök beszerzése a belga védelmi minisztérium modernizációs programjának részét képezi, amelynek célja az ország elöregedő F–16-os flottájának felváltása 40 év szolgálat után. Az ország jelenleg 45 F–16-ossal rendelkezik, és korábban vállalta, hogy ezek közül 2026-tól több részletben 30-at átad Ukrajnának.

Belgium ez idáig 34 F–35-ös vadászgépet rendelt a Lockheed Martin amerikai vállalattól. Aztán Theo Francken védelmi miniszter júliusban közölte: a kormány 2026–2034-es stratégiai védelmi terve részeként további 11 új, ötödik generációs F–35-ös repülőgépet vásárolnak a már megrendeltek mellett

összesen 4,5 milliárd euró értékben.

Belgium F–35-ös flottáját a Limburg tartományban található Kleine Brogel légibázis 2027-től fogadja. És itt jön a különös csavar a történetben: a védelmi miniszter múlt heti képviselőházi meghallgatásán arról is beszélt, hogy

a belga légtér nem lesz elegendő az új repülőgépekkel végzett kiképző repülésekhez,

ezért Brüsszel tárgyalásokat kezdett más országok mellett

Hollandiával,

Olaszországgal

és Norvégiával,

hogy lehetővé tegyék a belga pilóták képzését.