Elképesztő svéd ötlet: Ukrajnában gyártanák a Gripeneket – Zelenszkij orosz pénzből vásárolhat új gigantikus vadászgépflottát

Mikael Johansson vezérigazgató szerint az Ukrajnával kötött, 100-150 vadászgépre vonatkozó szerződés megduplázza a Gripen repülőgépek gyártási igényeit, amelyet még az sem fedez, hogy a Saab évi 20-30 darabra növeli a vadászgépgyártó-kapacitását Brazíliában. Éppen ezért a svéd vállalat összeszerelő üzemet nyitna Ukrajnában.

„Háború alatt ez nem ilyen könnyű, de nagyszerű lenne kapacitást teremteni legalább a végső összeszereléshez és teszteléshez, és talán egyes alkatrészek gyártásához Ukrajnában” – mondta Mikael Johansson a Financial Timesnak, amit az Ukinform szemlézett.

A Saab vezérigazgatója Brazílián túl esetleg Kanadában és más európai országokban is üzemet nyitna.

Sas Tusa, az Agency Partners repülőgépipari és védelmi elemzője szerint a Gripen repülőgépek csúcsgyártása évi körülbelül 18 darab volt, és a Saab jelenleg ennek valamivel több mint a felét gyártja. A szakértő szerint a termelés megduplázása lehetővé tenné a Saab számára, hogy túllépje ezt a történelmi maximumot, de arra is felhívta a figyelmet, hogy a Gripen vadászgépek ellátási lánca meglehetősen összetett.

Ukrajna több amerikai F-16-os vadászgépet is kapott, de a Gripeneket alkalmasabbnak tartják az orosz–ukrán háborúban való részvételre, mivel azokat Oroszország elleni harcra tervezték, hagyományos kifutópályákról tudnak fel- és leszállni, valamint rugalmasabbak és alacsonyabb karbantartási igényűek, mint az amerikai repülőgépek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök a múlt héten szándéknyilatkozatot írt alá Gripen vadászgépek vásárlásáról, de a finanszírozásról még nem született megállapodás.

Kristersson más európai uniós vezetőkkel is tárgyalt a megállapodás lehetséges finanszírozásáról. Johansson szerint az egyik lehetőség Oroszország befagyasztott vagyona egy részének felhasználása. A javaslatot a 27 tagállam közül csak az a Belgium utasítja el, ahol a szóban forgó orosz pénzek legnagyobb része van.