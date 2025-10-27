Nem akárkinek adták el Európa csúcsvadászgépeit: annyi pénzről van szó, hogy képtelenek voltak nemet mondani

Törökország 20 Eurofighter Typhoon vadászgép vásárlásról kötött megállapodást Nagy-Britanniával 8 milliárd font (3580 milliárd forint) értékben – derül ki a Downing Street tájékoztatásából, mely szerint a szerződés aláírása alkalmából Keir Starmer brit miniszterelnök és John Haig hadügyminiszter is Ankarába látogatott, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadta őket.

Az Eurofighter Typhoon brit-német-olasz-spanyol együttműködéssel készül/Fotó: Anadolu via AFP

Az Eurofighter Typhoon részegységeinek 37 százaléka készül Nagy-Britanniában és a gépeket gyártó brit-német-olasz-spanyol konzorciumot a legnagyobb brit hadiipari cég, a BAE Systems vezeti, valamint a gépek végső összeszerelése is Nagy-Britanniában történik.

Az Eurofighter Typhoonok eladása munkahelyek ezreit biztosítja

A brit hadügyi tárca szerint a Törökországgal kötött szerződés 20 ezer munkahelyet biztosít a brit hadiiparban, amiből közel 6 ezer a BAE Systems gyártó- és összeszerelő üzemeihez, további 1100 pedig a Rolls-Royce ipari csoporthoz köthető, melynek bristoli üzemében kritikus fontosságú modulokat és részegységeket gyártanak a Typhoonokban használt EJ200 hajtóművekhez.

A Rolls-Royce üzeme a hajtóműtípus fő karbantartó központja is.

A Törökországgal kötött egyezmény egy nemzedéknyi idő óta a legnagyobb értékű brit vadászgépexport-egyezmény a brit hadügyminisztérium szerint. A vadászgépek szállítása 2030-ban kezdődik és Starmer szerint a megegyezésben további gépek vásárlására is opciót biztosít Ankara számára.

Alig pár héten belül ez már a második nagy értékű brit exportmegállapodás, ugyanis augusztus végén a brit védelmi ágazat eddigi legnagyobb hadihajóexportjáról írt alá szerződést a brit és a norvég kormány, melynek keretében 10 milliárd fontért Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek. A tengeralattjárók észlelésére, követésére és leküzdésére fejlesztett hajókat fővállalkozóként szintén a BAE Systems gyártja, de 432 brit vállalat vesz részt beszállítóként a gyártási folyamatban.