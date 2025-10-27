Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.67 -0.5% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.42 -0.3% CZK/HUF15.97 -0.45% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.67 -0.5% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.42 -0.3% CZK/HUF15.97 -0.45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56% BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hadiipar
Eurofighter Typhoon
BAE Systems
Nagy-Britannia
Törökország

Nem akárkinek adták el Európa csúcsvadászgépeit: annyi pénzről van szó, hogy képtelenek voltak nemet mondani

A NATO egyik leghatalmasabb hadserege tovább erősíti légierejét és európai vadászgépeket vesz. Az Eurofighter Typhoon brit-német-olasz-spanyol együttműködéssel készül.
VG/MTI
2025.10.27, 21:37

Törökország 20 Eurofighter Typhoon vadászgép vásárlásról kötött megállapodást Nagy-Britanniával 8 milliárd font (3580 milliárd forint) értékben – derül ki a Downing Street tájékoztatásából, mely szerint a szerződés aláírása alkalmából Keir Starmer brit miniszterelnök és John Haig hadügyminiszter is Ankarába látogatott, ahol Recep Tayyip Erdogan török elnök fogadta őket.

Europe’s state-of-the-art combat aircraft Eurofighter Typhoon Tranche 4
Az Eurofighter Typhoon brit-német-olasz-spanyol együttműködéssel készül/Fotó: Anadolu via AFP

Az Eurofighter Typhoon részegységeinek 37 százaléka készül Nagy-Britanniában és a gépeket gyártó brit-német-olasz-spanyol konzorciumot a legnagyobb brit hadiipari cég, a BAE Systems vezeti, valamint a gépek végső összeszerelése is Nagy-Britanniában történik.

Az Eurofighter Typhoonok eladása munkahelyek ezreit biztosítja

A brit hadügyi tárca szerint a Törökországgal kötött szerződés 20 ezer munkahelyet biztosít a brit hadiiparban, amiből közel 6 ezer a BAE Systems gyártó- és összeszerelő üzemeihez, további 1100 pedig a Rolls-Royce ipari csoporthoz köthető, melynek bristoli üzemében kritikus fontosságú modulokat és részegységeket gyártanak a Typhoonokban használt EJ200 hajtóművekhez. 

A Rolls-Royce üzeme a hajtóműtípus fő karbantartó központja is.

A Törökországgal kötött egyezmény egy nemzedéknyi idő óta a legnagyobb értékű brit vadászgépexport-egyezmény a brit hadügyminisztérium szerint. A vadászgépek szállítása 2030-ban kezdődik és Starmer szerint a megegyezésben további gépek vásárlására is opciót biztosít Ankara számára.

Alig pár héten belül ez már a második nagy értékű brit exportmegállapodás, ugyanis augusztus végén a brit védelmi ágazat eddigi legnagyobb hadihajóexportjáról írt alá szerződést a brit és a norvég kormány, melynek keretében 10 milliárd fontért Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek. A tengeralattjárók észlelésére, követésére és leküzdésére fejlesztett hajókat fővállalkozóként szintén a BAE Systems gyártja, de 432 brit vállalat vesz részt beszállítóként a gyártási folyamatban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu