Sokáig csak álom volt, de ma már a magántőke is látja benne a fantáziát: áttörés előtt lehet a fúziós energia

A közkeletű mondás szerint a fúziós energiától harminc éve is húsz-harminc évre voltunk, és most is ez a helyzet, ám az elmúlt öt évben valami megmozdult, és a technológia fejlesztésére mintegy 10 milliárd dollár finanszírozás érkezett kockázati tőkealapoktól, technológiai befektetőktől és kormányoktól, miután a tiszta, karbonsemleges energia iránti igény, a tudományos előrelépések az anyagtudományban vagy épp a mesterséges intelligencia energiaéhsége mind a fejlesztések felpörgetésének irányába hatnak.

A fúziós energia egyre kevésbé csak álom, közel lehet az áttörés / Fotó: Pete Hansen / Shutterstock

A legtöbb fúziós energiával próbálkozó vállalat és a legtöbb finanszírozás az Egyesült Államokban található, de Európában és Kínában is nő az érdeklődés a technológia iránt, és egyes cégek már kifejezetten agresszív menetrendet hirdetnek a kereskedelmi fúziós energia elérésére már a következő pár évben.

Hogyan működik a fúziós energia?

A magfúzió során könnyű atomok – általában hidrogén és annak izotópjai mint a deutérium és a trícium – kombinációja történik nehezebb atomokká, melynek során energia szabadul fel, ami gyakorlatilag az ellentéte a hagyományos atomenergiának, melynek során atommaghasadás történik, tehát nehéz atomok válnak szét könnyebb atomokká – írja a The Conversation.

A problémát a fúziós során felszabaduló energia kontrollálása és felhasználása jelenti, hiszen míg a természetben ez a folyamat a csillagok magjában zajlik, addig ezt a Földön nehéz olyan módon reprodukálni, hogy az energia gazdaságosan hasznosítható legyen. A fúzió során létrejövő forró plazma ugyanis csak rendkívüli erősségű mágneses mezővel kontrollálható.

Még nem sikerült olyan reaktorokat felhúzni, melyek konzisztensen több energiát termelnek, mint amennyi a folyamat létrehozása igényel.

A leggyakoribb dizájn a fúziós reaktorok esetében a toroid avagy fánkszerű forma. A legjobb eredményt az úgynevezett tokamak dizájn segítségével a deutérium-trícium fúzió terén az európai JET reaktor érte el 1997-ben, de az is csak a befektetett energia 0,67-szeresét nyerte vissza. Ugyanakkor a japán JT-60 reaktor csak deutériumot használó eredményei arra utalnak, hogy tríciumot is felhasználva ennél jobb eredmény is elérhető. Rövid időszakokra ennél jobb eredményeket is demonstráltak.