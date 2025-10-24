Négylábú útitárs a fedélzeten – így utazhat háziállatunk repülővel

Az Egyesült Államok, Kanada és Németország áll a háziállattal repülők élmezőnyében, de Magyarországon is egyre többen döntenek úgy, hogy kiskedvencükkel vágnak neki egy repülős kalandnak. Nem megugorhatatlan, hogy négylábú barátunk az utazási élmények részese legyen, de mindenképp gondos előkészítést igényel, és sajnos nem is olcsó, legyen szó akár egy hétvégéről egy európai nagyvárosban vagy egy hosszabb tengeren túli útról.

Házi kedvenc / Fotó: Shutterstock

A magyarok is a házi kedvencükkel utaznának

Egy korábbi felmérés szerint a magyar háztartások 71 százalékában legalább egy állat él. Sokan közülük már nemcsak a mindennapokat osztanák meg kedvenceikkel, hanem az utazásokkor is gyűjtenének közös élményeket – számol be az Origo. A vezető cseh utazási technológiai vállalat, a Kiwi.com adataira hivatkozva azt írják:

a házi kedvenccel repülők élmezőnyében az Egyesült Államok, Kanada és Németország áll, de Közép-Európában is dinamikusan nő az állatbarát utazások száma, és a magyar gazdik is egyre bátrabban vágnak neki az égnek négylábú társaikkal.

A tendencia szerint tehát egyre többen repülnének háziállatukkal, de hogyan lehetséges ez, miként kezdjünk neki, ha ilyet tervezünk? Egyebek mellett erre kereste a választ az Origó.