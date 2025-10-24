Deviza
EUR/HUF389.86 -0.08% USD/HUF335.8 -0.03% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF421.41 -0.25% PLN/HUF91.89 -0.37% RON/HUF76.7 -0.08% CZK/HUF16.02 -0.16% EUR/HUF389.86 -0.08% USD/HUF335.8 -0.03% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF421.41 -0.25% PLN/HUF91.89 -0.37% RON/HUF76.7 -0.08% CZK/HUF16.02 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Jaguar Land Rover
kibertámadás
SMMT

Történelmi kárt okozott a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás: 73 éves mélypontra szakadt a brit termelés, még mindig zajlik a helyreállítás

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének havi összesítése szerint szeptemberben 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos hónapban. 1952 óta, vagyis az utóbbi 73 évben ez a leggyengébb szeptemberi termelési adat.
VG/MTI
2025.10.24, 11:35

Több mint hét évtizedes mélypontra zuhant a brit autóipar termelése szeptemberben, mindenekelőtt a Jaguar Land Rover (JLR) elleni kibertámadás miatt, amely az egész múlt hónapra megbénította a legnagyobb brit autóipari csoport működését. 

Jaguar Land Rover
Felfoghatatlan kárt okozott a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás / Fotó: Ben Stansall / AFP

Felfoghatatlan kárt okozott a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének (SMMT) pénteken Londonban ismertetett havi összesítése szerint szeptemberben 51 090 személyautót gyártottak Nagy-Britanniában, 27,1 százalékkal kevesebbet, mint a tavalyi azonos hónapban.

Az SMMT kiemeli pénteki beszámolójában, hogy 1952 óta, vagyis az utóbbi 73 évben ez a leggyengébb szeptemberi termelési adat.

A zuhanás elsődleges oka a szakmai szervezet szerint az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő Jaguar Land Rover elleni kibertámadás volt. A JLR szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit. Emiatt a cég teljes hazai és külföldi termelése is leállt, és csak október elején indultak újra a gyártási folyamatok, akkor is csak fokozatosan.

A kibertámadások figyelemmel kísérésére és hatásuk elemzésére szakosodott, a brit biztosítási piac által létrehozott szakértői szervezet – Cyber Monitoring Centre (CMC) – e héten ismertetett számításai szerint a Jaguar Land Rover elleni kibertámadás 1,9 milliárd font (852 milliárd forint) veszteséget okozott az autóipari cégnek.

A CMC szerint ez volt az egyetemes brit gazdaságtörténet eddigi legköltségesebb kiberincidense.

A szervezet szerint a JLR elleni kibertámadás az autóipari csoport ötezer beszállító cégét is érintette, és a termelés 2026 januárja előtt várhatóan nem is áll helyre teljes mértékben.

A brit autógyártók és autókereskedők szövetségének pénteken bemutatott havi összesítése szerint a teljes brit járműipari termelés – a kereskedelmi haszonjárművekkel együtt – éves összevetésben 35,9 százalékkal zuhant szeptemberben. Ez azt jelenti, hogy a tavaly szeptemberben előállított 84 682 jármű után a múlt hónapban csak 54 319 jármű készült Nagy-Britanniában.

A hazai értékesítés szeptemberben 41 százalékkal, az export 33,8 százalékkal csökkent éves összehasonlításban. Az SMMT adatai szerint a Nagy-Britanniában gyártott járművek 73,9 százaléka exportpiacokon talált gazdára a múlt hónapban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu