Nem változtatott a kamaton az EKB

Nem változtatott a kamatokon csütörtökön az Európai Központi Bank (EKB), így a betéti kamat a 2, az alapkamat pedig a 2,15 százalékos szinten maradt, összhangban a piaci várakozásokkal. A döntés az uniós jegybank azzal indokolta , hogy az infláció a célul kitűzött 2 százalékos szint körül alakul, miközben a kihívások ellenére folytatódik a növekedés és a munkaerőpiac is robusztus.

Jó helyen van a kamat Lagarde szerint / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ez nem is meglepő, hiszen az uniós jegybank elnöke, Christine Lagarde többször beszélt az utóbbi időben arról, hogy a kamatszint jó helyen van, figyelembe véve, hogy az infláció a 2 százalékos cél közelében található, miközben a növekedés is kezd magára találni az eurózónában, amit a csütörtöki adatközlés is megerősített, különösen a vártnál erősebb francia növekedésnek köszönhetően.

Hosszabb távon is változatlan maradhat a kamat az eurózónában

Így amennyiben az infláció nem csökken az eurózónában jóval az EKB 2 százalékos célja alá, vagy nem indul meg erőteljesen felfelé, a jelenlegi kamatszint tartósan megmaradhat az elemzők szerint. Ugyanakkor egyes döntéshozók, mint a francia Francois Villeroy de Galhau vagy a litván Gediminas Simkus

nem zárják ki a későbbi kamatvágás lehetőségét.

Mások azonban – köztük a szlovén Primoz Dolene vagy az osztrák Martin Kocher – úgy vélik, hogy a következő változás inkább emelés lehet.

Bár szólhatnak érvek amellett, hogy a kamatok további csökkentése után a ráta a jelenlegi jó helyről egy vágás után még jobb helyre kerülhet, a piaci konszenzus belátható időn belül nem számít változásra. Ez legközelebb talán decemberben változhat, amikor az EKB szakértői nyilvánosságra hozzák legfrissebb előrejelzésüket. Ha a jövő évre és a 2027-re szóló becslés 2 százaléknál alacsonyabb drágulási ütemet jelez, akkor ismét napirendre kerülhet a kamatvágás kérdése az eurózónában.