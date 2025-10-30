Meglepetést okozott a francia gazdaság, de ezúttal kellemeset

A politikai káosz egyelőre nincs hatással a francia gazdaság alakulására, amely meglepetésre a leggyorsabb ütemben növekszik 2023 óta: a csütörtökön nyilvánosságra hozott adatok szerint a GDP a harmadik negyedévben a jelzettnél több mint kétszer nagyobb mértékben, 0,5 százalékkal bővült az előző három hónaphoz képest, elsősorban az exportnak és a belső fogyasztásnak köszönhetően.

A francia gazdaság a vártnál jobban teljesít, a költségvetést még tető alá kell hoznia Sébastien Lecornu kormányfőnek / Fotó: Alain Jocard / AFP

Az eurózóna második legnagyobb gazdasága az idén folyamatosan egyre jobb eredményeket produkál, a GDP az első negyedévben 0,1, a másodikban 0,3 százalékkal bővült. Mindez annak ellenére, hogy az új kormányfő, Sébastien Lecornu még mindig küszködik a jövő évi költségvetés tető alá hozásával.

Az első akadályt vette, túlélte a bizalmatlansági szavazásokat, de még el kell érnie a büdzsé elfogadását, amelyben nem csupán a bevételeket kellene növelni, hanem a kiadásokat is lényegesen megvágni a deficit csökkentése érdekében.

A túlélése érdekében Lecornu elfogadta a nyugdíjreform felfüggesztését, ami

jövőre 400 millió,

2027-ben pedig 1,8 milliárd

euróba kerül majd.

Jobban teljesít a vártnál a francia gazdaság

A politikai kockázatok aláássák az üzleti, a háztartási és a befektetői bizalmat,

a hitelminősítők sorra rontották az ország adósságbesorolását

– legutóbb a hónap közepén az S&P Global Ratings.

A magánszektor aktivitása a Bloomberg tudósítása szerint októberben 14. hónapja csökkent, és a kötvénypiaci eladások emelik Franciaország hitelfelvételi költségeit az európai országokhoz képest.

A légiipar hajtja a francia exportot / Fotó: NurPhoto via AFP

Az államadósság folyamatosan nő, a második negyedévben elérte a GDP 115,6 százalékát. Az adósságkezeléséért felelős ügynökség, az Agence France Trésor előrejelzése szerint az ország 2026-ban rekordösszegű, 310 milliárd eurós hitelt kíván felvenni a piacokról a költségvetési hiány finanszírozására és a lejáró adósság refinanszírozására.

Több a beruházás, segít az export

A statisztikai hivatal, az INSEE csütörtöki jelentése azonban azt mutatta, hogy a harmadik negyedévben

az üzleti beruházások 0,9 százalékkal nőttek, ami több mint két éve a legerőteljesebb.

A Reuters tudósítása szerint az export 2,2 százalékkal nőtt, az import viszont 0,4 százalékkal csökkent, vagyis a külkereskedelem 0,9 százalékponttal javította az eredményt.