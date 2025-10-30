Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF335.23 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.13% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.58 -0.07% RON/HUF76.43 -0.03% CZK/HUF15.96 +0.03% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF335.23 +0.07% GBP/HUF441.5 -0.13% CHF/HUF418.59 -0.04% PLN/HUF91.58 -0.07% RON/HUF76.43 -0.03% CZK/HUF15.96 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,084.42 -0.05% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL3,000 -0.47% OTP31,750 +0.16% RICHTER10,410 +0.1% OPUS557 +0.9% ANY7,200 +0.28% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,560 +5.4% BUMIX9,948.64 -0.18% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,297.24 +0.15% BUX107,084.42 -0.05% MTELEKOM1,788 -0.67% MOL3,000 -0.47% OTP31,750 +0.16% RICHTER10,410 +0.1% OPUS557 +0.9% ANY7,200 +0.28% AUTOWALLIS155 -1.29% WABERERS5,560 +5.4% BUMIX9,948.64 -0.18% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,297.24 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Eurostat
GDP
eurózóna
euróövezet

Váratlan lendületet vett az eurózóna gazdasága – ezek az országok vitték a prímet

Felülmúlta a várakozásokat az Eurostat friss adata. Az eurózóna GDP-je a vártnál nagyobb mértékben nőtt a harmadik negyedévben.
VG/MTI
2025.10.30, 12:55
Frissítve: 2025.10.30, 13:05

A vártnál nagyobb növekedést ért el az euróövezeti bruttó hazai termék a harmadik negyedévben az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat csütörtökön kiadott jelentése alapján. Az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint a harmadik negyedévben a szezonálisan kiigazított GDP az előző negyedévhez képest 0,2 százalékkal nőtt az euróövezetben a második negyedévi 0,1 százalékos növekedés után. A piac a második negyedévivel megegyező 0,1 százalékos növekedést várt a harmadik negyedévre is.

GDP kormányzati szektor egyenlege első negyedév magyar gazdaság
A vártnál jobban nőtt az euróövezeti GDP / Fotó: Shutterstock

A negyedéves növekedési ütem az EU-ban is meghaladta a harmadik negyedévben a második negyedévit: 0,3 százalék lett 0,2 százalék után.

Éves összevetésben a bruttó hazai termék az euróövezetben a várt 1,2 százaléknál kissé nagyobb mértékben, 1,3 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, de elmaradt a második negyedévi 1,5 százalékos éves ütemtől. Az EU-ban 1,5 százalékkal nőtt a GDP a harmadik negyedévben az 1,6 százalékos második negyedévi növekedés után.

A legnagyobb negyedéves növekedési ütemet Svédország érte el a harmadik negyedévben, 1,1 százalékosat. Portugália 0,8 százalékos, Csehország pedig 0,7 százalékos növekedéssel szintén kimagasló eredményt ért el.

A nagyobb nemzetgazdaságok közül a francia GDP 0,5 százalékkal nőtt, meghaladva a 0,2 százalékos várakozásokat, amit az export hirtelen emelkedése ösztönzött. Továbbra is Spanyolország hozza a legjobb teljesítményt a blokk legnagyobb gazdaságai közül: bruttó hazai terméke a várakozásoknak megfelelően 0,6 százalékkal bővült, amit a háztartások erős fogyasztása és a befektetések támogattak. A német GDP viszont negyedéves bázison stagnált az export csökkenése miatt. Olaszország szintén megtorpant, mivel a feldolgozóipari szektor teljesítménye zsugorodott, a szolgáltatások pedig nem mutattak növekedést.

Negyedéves bázison csökkenést regisztráltak Litvániában, 0,2 százalékosat, valamint 0,1 százalékosat Írországban és Finnországban. Éves bázison csak a finn bruttó hazai termék mutatott csökkenést, 0,9 százalékosat. A többi országban növekedett a GDP, közölte előzetes adatai alapján az Eurostat.

Kiderült, milyen állapotban van a magyar gazdaság, megköszönhetjük Németországnak: itt a friss GDP-adat, meglepődtek az elemzők, de Nagy Márton aligha

Továbbra sem tud kitörni a stagnálás közeli állapotából a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal csütörtök reggel közölt adatai szerint a bruttó hazai termék, azaz a GDP a július és szeptember közötti három hónapban a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal növekedett, az előző negyedévhez képest stagnált. Mivel a második negyedévben még a GDP-bővülés éves bázison 0,3 százalékos, háromhavi alapon pedig 0,5 százalékos volt, így minimálisan gyorsult a növekedés.

A Világgazdaságnak előzetesen nyilatkozó elemzők konszenzusa 0,9 százalékos éves növekedést és negyedéves alapon stagnálást jelzett. Az adat tehát elmaradt az elemzői várakozásoktól, ugyanakkor legalább sikerült elkerülni a negyedéves bázisú visszaesést. Korábban több elemző sem zárta ki ennek lehetőségét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu