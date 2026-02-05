A Google emelte a tétet: Szerbia éves GDP-jének megfelelő összeget költ csak az idén az MI-beruházásaira – állítják, hogy így is megéri

Eszement összeget, 175-185 milliárd dollárt tol idén a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére és kapacitásainak növelésére a Google anyacége, az Alphabet, s ezzel alighanem világcsúcsot állít fel, hacsak a gyorsjelentését és idei terveit a mai amerikai piaczárás után közzétevő Amazon, a felhőszolgáltatások globális piacvezetője meg nem előzi. Erre azonban az előjelek szerint nem sok esély van.

Az Alphabethez tartozó Google rekordbevétellel zárta a 2025-ös évet / Fotó: David Paul Morris

Az Alphabet tehát megduplázza a tavalyi keretét, míg az MI-szektorban közvetlen riválisai egyelőre csak a hátát bámulják, bár ők is rendesen pumpálják fel a kutatás-fejlesztési keretüket. A napokban erről nyilatkozók közül

a Meta Platforms (Facebook) 115-135 milliárd dollárt,

a Microsoft hozzávetőlegesen 120 milliárd dollárt

szán MI-központú fejlesztésekre. A Meta Platforms gyakorlatilag megduplázza a költését, míg a Microsoft a 2024-es 44,5 milliárd dolláros keretét idénre majdnem triplájára hizlalja fel, jelezve kulcsfontosságú fejlesztések prioritását, ami a versenyelőny megszerzéséhez elengedhetetlen. A szoftvergyártó az MI-kapacitásának mintegy 80 százalékos bővítését tűzte ki célul kétéves időtávon.

A Google mindent a MI-forradalomra tesz fel

A nagy MI-igyekezetnek leginkább az adatközpontok építői és berendezői, az energiaellátásukért felelős vállalatok és természetesen a világ legértékesebb tőzsdecége, az Nvidia a legnagyobb haszonélvezői, az utóbbi a bivalyerős csipek gyártásával biztosítja a megfelelő muníciót a MI-forradalomhoz. A nagy MI-cégek eddig csaknem 500 milliárd dolláros MI-fejlesztéseket jelentettek be az idei évre, azaz megrendelésből nem lesz kevés.

S hogy honnan lesz pénz a fejlesztésekre? A válasz az MI-alkalmazások használatáért befolyó összegek dinamikus növekedésében rejlik. Visszatérve az Alphabethez, a cég 113,83 milliárd dolláros bevételre tett szert a decemberrel zárult negyedévben, túllépve a londoni tőzsdecsoport, az LSEG 111,43 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzusán. Éves összevetésben ez 18 százalékos bővülés. Viszonyításképpen: az Alphabet gyakorlatilag három hónap alatt megtermelte

Angola

Guatemala,

Ghána,

vagy Ecuador

teljes éves GDP-jét, és ha így halad, akkor az év közepére vélhetően Bulgáriát is lepipálja. Az éves nyereség terén már pariban vannak, hiszen a bevételeinek több mint 91 százalékát az immár MI-támogatással optimalizált hirdetési piacon megszerző Alphabet tavaly 32 százalékkal magasabb, 132,2 milliárd dolláros adózott nyereségről számolt be a szerdai amerikai tőzsdezárás után publikált gyorsjelentésében.