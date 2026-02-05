Kilőtt a kiskereskedelem, havi és éves szinten is szemmel látható a bővülés – így pörgették a GDP-t a háztartások, 2021 óta nem volt ilyen

A forgalom lendületét ebben a szegmensben is elsősorban a jövedelmi helyzet javulása támogatja, ugyanakkor az óvatossági motívum enyhülése is megjelenik benne. Ezt az MNB legfrissebb megtakarítási felmérése is alátámasztja. Eszerint a háztartások anyagi helyzetükre vonatkozó várakozásai a tavalyi év végén az orosz–ukrán háború kitörése óta legmagasabb szintjükre emelkedtek. Az üzemanyag-forgalom is 1,7 százalékos bővülést mutatott év végén, ami mögött az utazási kedv erősödése húzódik meg.

„Januárban a hóhelyzet okozta átmeneti közlekedési és ellátási nehézségek okán megtorpanhat a kiskereskedelem bővülése, azonban a jövedelmi helyzet további javulása, a reálbérek emelkedése, a családtámogatások folytatódó bővítése, illetve a 13–14. havi nyugdíj kifizetése újabb lendületet adhat a kiskereskedelmi forgalomnak. Közben az anyagi helyzet megítélése is kedvezőbbé válhat, és tovább oldhatja az óvatossági motívumot. Mindezeket egybevetve arra számítunk, hogy az idei évben is a fogyasztás lehet a gazdaság legfontosabb motorja, azonban számolunk azzal is, hogy a külső kereslet már nem húzza majd olyan mértékben vissza a gazdaságot, ami az export mellett a beruházási aktivitást is támogatná, miközben a fogyasztói bizalom élénkülését is fokozná” – húzta alá a vezető elemző.

Vállukon viszik a háztartások a magyar gazdaságot, és a bérek mellé újabb erősítés érkezik

A fogyasztás 2025-ben meghatározó szerepet játszott a magyar gazdaság teljesítményében: historikus átlag alapján a bruttó hazai termék (GDP) mintegy 60 százalékát adja – ismertette az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány januári sajtótájékoztatóján, amiről a Világgazdaság részletesen beszámolt.