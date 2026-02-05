Új HÉV-ek Budapesten: ijesztő hírt közölt Vitézy Dávid az uniós pénzekről, Lázár János minisztériuma azonnal megszólalt – pontosan elmagyarázták, mi történik most

Magyarország kormánya sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit – írta az Építési és Közlekedési Minisztérium csütörtöki közleményében.

Senki nem jelentkezett a H5 HÉV megújítására, ezért új tenderrel folytatná a kormány a szentendrei vonal fejlesztését / Fotó: Árpási Bence / Shutterstock

A most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg.

Módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írunk ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítjuk.

A minisztérium közleménye szerint a szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mond le: vizsgálja annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelheti hozzá. Az országban 1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak vasútiinfrastruktúra-fejlesztések, a megmaradt forrásnak tehát bőven van másik helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudjuk fektetni.

A tender eredménye az utasokat tehát sem rövid, sem hosszabb távon nem érinti, hiszen az új járművek beszerzéséig a HÉV üzemeltetése továbbra is biztosított, 2030-ig pedig minden kitűzött HÉV-fejlesztést végrehajtunk.

Lázár János miniszter tárcája azután szólalt meg, hogy Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlés tagja a Facebookon közölt bejegyzést a HÉV-tenderről. Ebben arról számolt be, hogy nem érkezik az 54 új vonat a csepeli, ráckevei és szentendrei vonalra. Szerinte, ha egy 330 milliárd forintos tenderen egy darab ajánlat sem érkezik, az a kiíró felelőssége. Ezt követően állította azt, hogy a 114 milliárd forint uniós pénz a szentendrei flotta cseréjére ezzel elúszott.

Ahogy arról beszámoltunk, Lázár János július végén jelentette be, hogy minden budapesti HÉV-vonalat felújítanak, és megkezdik 54 új szerelvény beszerzését. A felújítás a szentendrei vonalon indul el, az ÉKM friss közleménye szerint tehát ezekből a célokból nem adtak fel semmit, de az odáig vezető út eltérhet az eredeti forgatókönyvektől.