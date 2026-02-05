Csúcsról fordult le a pesti tőzsde – a forint erősödéssel próbálkozik, az euró 380 alatt

Csúcsközeli szintről indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén, miután előző nap a BUX index mellett a három legnagyobb magyar blue chip, az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is történelmi rekordra futott. A BUX 0,3 százalékkal 132 947 pontig fordult le a nyitáskor.

Kisebb csökkenéssel rajtolt a pesti tőzsde, a forint viszont erősködik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nagypapírok közül

az OTP kurzusa fél százalékkal 41 430 forintra esett,

a Mol 0,1 százalékkal 4114 forintra emelkedett,

a Richter 0,1 százalékkal 11 480 forintig csúszott vissza,

a Magyar Telekom fél százalékkal 2035 forintra drágult.

A nap legfontosabb, pontenciálisan piacmozgató eseménye az Európai Központi Bank kora délutáni kamatdöntő ülése lesz, ahol az elemzők nem számítanak elmozdulásra az irányadó kamatokban. Christine Lagarde EKB-elnök iránymutatása és kommunikációja ezzel együtt is muníciót adhat a kereskedőknek, sőt akár a hazai jegybanknak is.