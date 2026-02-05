Csúcsról fordult le a pesti tőzsde – a forint erősödéssel próbálkozik, az euró 380 alatt
Csúcsközeli szintről indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén, miután előző nap a BUX index mellett a három legnagyobb magyar blue chip, az OTP, a Mol és a Richter árfolyama is történelmi rekordra futott. A BUX 0,3 százalékkal 132 947 pontig fordult le a nyitáskor.
A nagypapírok közül
- az OTP kurzusa fél százalékkal 41 430 forintra esett,
- a Mol 0,1 százalékkal 4114 forintra emelkedett,
- a Richter 0,1 százalékkal 11 480 forintig csúszott vissza,
- a Magyar Telekom fél százalékkal 2035 forintra drágult.
A nap legfontosabb, pontenciálisan piacmozgató eseménye az Európai Központi Bank kora délutáni kamatdöntő ülése lesz, ahol az elemzők nem számítanak elmozdulásra az irányadó kamatokban. Christine Lagarde EKB-elnök iránymutatása és kommunikációja ezzel együtt is muníciót adhat a kereskedőknek, sőt akár a hazai jegybanknak is.
Ma 10 órától kormányinfót is tartanak, ahol a magyar kabinet legfrissebb döntéseiről számolnak be.
A befektetők emellett a geopolitikai konfliktusokkal kapcsolatos hírekre, köztük az amerikai–iráni feszültségről érkező információkra figyelhetnek. Folytatódik a vállalati gyorsjelentések sorozata is, miközben a technológiai szektor és azon belül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó cégek megítélése továbbra is fókuszban van.
A forint a 380-as szint alatt indította a napot az euróval szemben, a KSH által reggel közzétett, tavalyi év végi hazai kiskereskedelmi forgalomról tanúskodó adatokra sem reagált jelentősen a hazai fizetőeszköz.
A közös európai pénz jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb a tőzsderajtig, a keresztárfolyam 379,5 forintnál jár.
A dollárhoz képest is minimálisan erősödni tudott a magyar pénz, a váltási árfolyam 321,7 forintig ereszkedett.
A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal olcsóbb, a lengyel zloty pedig 0,05 százalékkal kerül kevesebbe.