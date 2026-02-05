„Az ukrán sorozóbiztosságok által is alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata a kényszersorozásnak” – közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón-

Kormányinfó: Gulyás Gergely bejelenti a kormány legújabb döntésit / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszter azt mondta, hogy még egy megtámadott országban is elfogadhatatlan ez az eset. Hozzátette, a szerdai kormányülésen összesen három katonai vezető kiáltásáról döntött a magyar kormány.

Arról is beszámolt, hogy több millió családhoz érkezik magasabb fizetés.

„Megemeltük a családi adókedvezmény mértékét. Az anyák kedvezményei is fokozatosan jönnek” – közölte. Elmondta, hogy

a 25 év alatt senki nem fizet szja-t, ugyanígy a 3 vagy több gyermekes anyák,

illetve a jövő évtől a 40 éven felüli 2 gyermekesek,

a minimálbér 322 ezer forintra emelkedett.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ez a 16. legmagasabb az EU-ban, de ez „csalóka statisztika”, a garantált bérminimumot kell figyelembe venni, mert az nem 200, hanem 700 ezer emberre vonatkozik.

Januárra 10 százalékkal nőtt a tanárok és óvodapedagógusok bére, 900 ezer fölött van az átlagos keresetük.

A gyermekvédelemben 15 százalékkal nőtt a bér.

Cikkünk frissül.

Korábban Orbán Viktor a videóban közölte, hogy a kormány úgy döntött, minden személyt kiutasít Magyarország területéről, aki a kényszersorozásban részt vett.

A miniszterelnök egy kárpátaljai család történetét osztotta meg, amelyben az orosz-ukrán háborúban odaveszett fiukkal kapcsolatban nyilatkoztak.

Orbán Viktor elmondta, hogy „az érintett kárpátaljai családdal felvettük a kapcsolatot, és nekik természetesen minden segítséget megadunk. De ezen túl a kormány mai ülésén úgy döntött, hogy a kényszersorozásban részt vevő személyeket, ukrán személyeket Magyarország területéről haladéktalanul kiutasítjuk.”

Tavaly nyáron még éles vitába bocsátkozott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter annak kapcsán, hogy Magyarország kitiltotta Robert Brovdit, az ukrán hadsereg dróncsapatainak parancsnokát. A kárpátaljai származású parancsnok azután került tiltólistára, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: az oroszországi Barátság olajvezeték elleni ukrán dróntámadások miatt nem léphet be sem Magyarországra, sem a schengeni övezetbe.