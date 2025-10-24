Deviza
EUR/HUF390.17 0% USD/HUF335.68 -0.07% GBP/HUF446.43 -0.27% CHF/HUF421.76 -0.17% PLN/HUF91.97 -0.28% RON/HUF76.76 -0.01% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.17 0% USD/HUF335.68 -0.07% GBP/HUF446.43 -0.27% CHF/HUF421.76 -0.17% PLN/HUF91.97 -0.28% RON/HUF76.76 -0.01% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlan
lakásfoglaló
Portugália
Spanyolország

Okupa-botrány: rettegnek a spanyol és a portugál befektetők a lakásfoglalóktól – bekeményítenek a kormányok

A dél-európai ingatlanpiacon újra felütötte fejét az úgynevezett okupa jelenség, vagyis az illegális lakásfoglalás. A spanyol és portugál hatóságok igyekeznek gátat vetni a terjedésének, miközben a befektetők és a lakástulajdonosok attól tartanak, hogy ingatlanjuk egyik napról a másikra idegen kézre kerülhet.
Zováthi Domokos
2025.10.24, 19:05

Az okupas elnevezés Spanyolországban már évtizedek óta ismert: így hívják azokat, akik engedély nélkül költöznek be elhagyott vagy üres lakásokba. A jelenség korábban politikai aktivizmushoz kapcsolódott, mára azonban gazdasági és társadalmi problémává vált.

spanyol lakás Madrid
Az illegális lakásfoglalás a spanyoloknál is problémát okoz / Fotó: AFP

A befektetők és bérbeadók számára mindez igen hátrányos, hiszen a kiürítés gyakran hosszú hónapokig elhúzódik – addig nem használható és nem is adható ki az ingatlan.

Több mint 16 ezer eset Spanyolországban

2024-ben 16 426 bejelentett lakásfoglalás történt Spanyolországban, ami 7,4 százalékos növekedés az előző évhez képest. A legtöbb eset Katalóniában fordult elő: itt 7009 ház vagy lakás vált okupák célpontjává, ez az összes eset több mint 40 százaléka. Bár a jelenség látványos, a teljes lakásállományhoz képest mindössze 0,06 százaléknyi ingatlant érint. Az adatok szerint a nyári hónapokban nő a kockázat, amikor sok második otthon áll üresen a tengerparti régiókban.

A spanyol kormány 2025-ben okupa elleni törvényt vezetett be, amely akár 15 nap alatt lehetővé teheti a bírósági kiürítést, ha az ingatlan üres volt a foglalás idején. Ha azonban a foglalás lakott otthont érint – tehát valaki beköltözik egy család házába –, a rendőrség 48 órán belül intézkedhet. Ez a gyorsaság viszont csak az esetek kis részében érvényes, a legtöbb ügy továbbra is hosszadalmas jogi folyamat marad.

Portugália is lép: szigorodnak a szabályok Lisszabontól Portóig

A portugál fővárosban 2025-ben 721 esetet jegyeztek fel önkormányzati tulajdonú ingatlanok elfoglalására. A kormány erre reagálva bejelentette, hogy

Bár az országos adatbázis hiányos, a jelenség növekedése vitathatatlan, főként azokon a városi területeken, ahol a lakhatási költségek az elmúlt években az egekbe szöktek. A szakértők szerint több tényező fűti az okupaválságot:

  • Lakáshiány és megfizethetetlenség: a fiatalok és alacsony jövedelműek sok helyen kiszorultak a piacról.
  • Üresen álló befektetési ingatlanok: főleg turisztikai célú lakások, amelyek hónapokig lakatlanok.
  • Lassú igazságszolgáltatás: a tulajdonosok gyakran hónapokig várnak egy bírósági döntésre.
  • Banki és alapkezelői tulajdon: a nagy portfóliók nehezen kezelik az egyedi problémákat.

A befektetők számára az okupa jelenség ma már nem csupán társadalmi kérdés, hanem kockázati tényező. Több nemzetközi alap például csak olyan térségekben vásárol, ahol a helyi önkormányzat garantálja a gyors beavatkozást, vagy ahol 24 órás ingatlankezelői felügyelet működik. Az új spanyol szabályozás ezért egyes elemzők szerint növelheti a befektetési biztonságot, miközben Portugália még „felzárkózó fázisban” van.

Mit tehet a lakástulajdonos?

Egy üresen álló lakás esetében a szakértők a következőket javasolják:

  • Biztosítás: legyen kiegészítő fedezet illegális foglalásra.
  • Rendszeres ellenőrzés: a hosszú távra üresen hagyott lakások a legkockázatosabbak.
  • Jogi képviselet: helyi ügyvéd segíthet gyorsan reagálni.
  • Okosotthonrendszerek: mozgásérzékelő, kamera, világítás – ez visszatartó erő lehet.

A vita továbbra is nyitott: egyesek szerint a téma túldimenzionált, és a politikai kommunikáció része, mások szerint viszont valós gazdasági kockázat, amely hűti a befektetési kedvet. Abban azonban minden fél egyetért: ha a hatóságok gyorsabban reagálnának, kevesebb üres ingatlan válna célponttá.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu