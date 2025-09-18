Újabb óriásüzletet kötött Spanyolországban a magyar ingatlanos cég – a kereskedelmi ingatlanok után a lakóingatlanok piacát is meghódítja az Indotek

Tovább folytatja spanyolországi terjeszkedését az Indotek Group, amely 43,5 millió euró (17 milliárd forint) értékű, 524 lakó- és kereskedelmi ingatlanból álló, nem teljesítő hiteleket (NPL) is tartalmazó spanyolországi portfólió vásárlását jelentette be csütörtökön.

Az Indotek lakóingatlanokkal bővítette spanyolországi portfólióját / Fotó: Stock story / Shutterstock (illusztráció)

Főként lakóingatlanokat vett az Indotek

A megvásárolt csomag túlnyomó többségét, több mint 90 százalékát lakóingatlanok jelentik, ugyanis 307 lakást és 89 házat vett az ingatlanbefektetési és vagyonkezelő vállalat, amit parkolóhelyek, kiszolgálóépületek és kereskedelmi ingatlanok egészítenek ki. Hozzátették, hogy a vállalat több mint tízéves tapasztalatára épít a nem teljesítő hitelek (NPL) és alulteljesítő eszközök kezelésében.

A közlemény Florian Nowotnyt, az Indotek Group pénzügyi igazgatóját is idézi, aki szerint

ez a felvásárlás jól kiegészíti a cég már meglévő spanyol portfólióját,

miközben a nemzetközi partnerekkel közös tranzakció lehetőséget teremt arra, hogy jól bevált értékteremtő stratégiájukat alulteljesítő portfóliókra alkalmazzák. Az Indotek szerint a megvásárolt portfólió 41 százaléka kiemelten likvidnek számít.

Nem ez az Indotek első spanyolországi üzlete

Az ingatlanos cég a helyi partnerével, a nemrég a BCM Global által felvásárolt Redwooddal működik együtt a portfólió értékelése, árazása és kitisztázása során. A csoport immár több mint 230 millió euró értékű spanyolországi befektetései kiterjednek a szállodaiparra, a kiskereskedelemre és most már a lakó- és vegyes funkciójú ingatlanokra is.

A vállalat portfóliójába tartoznak olyan kereskedelmi ingatlanok, mint a Castilla y Leónban található Espacio León bevásárlóközpont (amelyet 2024-ben vásároltak meg a Blackstone-tól), a barcelonai Vilamarina, illetve a valenciai Pueblo Bonaire outlet. Szállodaportfóliójába hét tengerparti hotel tartozik, összesen mintegy 1700 szobával – összegezték.