Migrációs válság? Németország szerint a szállodákban még van hely – el is kezdtek csődbe menni a legnagyobb városok

Németország legnagyobb városai már képtelenek kezelni a migrációs válságot: akkora teherré vált a menedékkérők elhelyezése, hogy már a szállodákat is elkezdték feltölteni. Ennek költségei pedig csak 2025 első felében elérték a 193 millió eurót, miközben a gazdaság recesszióban van, és a lakosság egyre elégedetlenebb – írta a Magyar Nemzet.

Soha nem látott szintre emelkedett a migrációs válság Németországban, a legnagyobb városokban több tízezer menedékkérőt helyeztek el szállodákban, a költségek pedig már most százmilliókra rúgnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Németország tíz legnagyobb városa és több tartományi központ százmilliókat költ arra, hogy szállodákban és panziókban helyezzen el több ezer migránst. A Bild adatai szerint június végén 11 809 menedékkérőt tartottak ilyen intézményekben, a számla pedig az év első felében meghaladta a 193 millió eurót.

A legsúlyosabb helyzet Hamburgban alakult ki, ahol több mint ötezer embert szállásoltak el, a többi között egy négycsillagos hotelben.

A város január és június között 86,2 millió eurót fizetett ki, fejenként és éjszakánként 83 eurós költséggel. Berlin 37 millió eurót költött 3340 migránsra, Köln 12,3 milliót, Düsseldorf 5,5 milliót, Frankfurt 2,8 milliót, míg München közel 5 milliót.

A szállodai modell elképesztően drága: hat hónap alatt fejenként 16 300 eurót emészt fel, éves szinten pedig 32 500 euróra rúghat. A helyi hatóságok ugyan hangsúlyozzák, hogy ez ideiglenes megoldás, de tartós szociális bérlakások híján a gyakorlat 2026-ban is folytatódhat – írta a The European Conservative.

🚨🇩🇪 Germany's cities have shelled out €193 million in just six months to house refugees in four-star hotels, while locals face acute housing shortages. Such largesse under open-border policies demands scrutiny. Read more 👇https://t.co/64TlXM7LAu pic.twitter.com/AZJZCEbmLw — The European Conservative (@EuroConOfficial) September 29, 2025

Még sötétebb képet mutatnak a teljes országos adatok. A 2023-ban érkezett 57 ezer illegális migráns ellátása állítólag hárommilliárd eurót vitt el, ami fejenként több mint ötvenezer eurós költséget jelentett.

Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézetének igazgatója a Magyar Nemzetnek arról beszélt, hogy a migrációs kiadások súlyosan rontják Németország gazdasági helyzetét.

A német gazdaság immár harmadik éve képtelen növekedést felmutatni, miközben a kormány 850 milliárd eurós adósságot halmozott fel, és továbbra is hatalmas összegeket költ menedékkérők elhelyezésére

– mondta.

A Bild számításai szerint csak Hamburgban akár egymilliárd euróra rúghat az éves számla.