Erről beszélt Orbán Viktor: utolérte a svéd bandaháború Norvégiát, súlyos robbanás rázta meg az éjjel a fővárost – kiskorú az elkövető

Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek – jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat. Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.
A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét. Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.
Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú, 13 éves. Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek. A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogos-átkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.
A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek. Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.
Mint ismert, Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt héten bírálta a svéd kormány politikáját, különösen a migráció kezelését és a bűnözés elleni fellépést. A kormányfő szerint a svéd kormány nem garantálja polgárai biztonságát, miközben Magyarországot oktatja jogállamiságból.
Orbán azt is állította, hogy Svédországban a bűnözői hálózatok kiskorúakat használnak gyilkosként, akik túl fiatalok ahhoz, hogy felelősségre vonják őket. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök tagadta a felvetést.
Terrortámadás Kárpátalján: az utolsó pillanatban fogták el a merénylőt
Egy kárpátaljai iskola ellen tervezett fegyveres támadást sikerült megakadályozni a londoni rendőrséghez érkezett bejelentés alapján – közölték a hatóságok Londonban. A Scotland Yard szerint előbb az Europolhoz került az ügy, az riasztotta az ukrán hatóságokat. További gyors vizsgálat után az ukrán rendőrség őrizetbe vett egy 15 éves fiút, akinél különböző fegyvereket, köztük késeket talált.
