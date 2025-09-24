Erről beszélt Orbán Viktor: utolérte a svéd bandaháború Norvégiát, súlyos robbanás rázta meg az éjjel a fővárost – kiskorú az elkövető

Robbanás történt a norvég főváros, Oslo központjában kedden, egy embert őrizetbe vettek – jelentette a rendőrség, amely közölte, hogy a helyszínen hatástalanítottak egy kézigránátnak látszó tárgyat. Az esti órákban Oslo Met, a norvég főváros egyik felsőoktatási intézménye közelében történt incidens után sérültekről nem érkezett jelentés.

Fotó: AFP

A nyomozók feltételezése szerint a robbanás bűnbandák közötti leszámolás eredménye. A helyszínen a médiának Brian Skotnes, az oslói rendőrség műveleti vezetője megerősítette a robbanás tényét. Az eset körülményeiről és a letartóztatott ember személyazonosságáról nem közöltek további részleteket.

Az állami NRK rádió- és televíziós társaság szerint a gyanúsított kiskorú, 13 éves. Brian Skotnes közölte, további gyanúsítottakat keresnek. A szemtanúk által készített és a sajtóban közzétett fotók egy gránátot mutattak, amely egy gyalogos-átkelőhelyen feküdt, valószínűleg azt a szerkezetet semmisítette meg ellenőrzött módon a rendőrség.

A hatóságok biztonsági kordont vontak a helyszín köré, egyben arra kérték a környék lakóit, hogy maradjanak otthon, amíg megvizsgálják, vannak-e még robbanószerkezetek. Norvégiában alacsony a bűnözési ráta, de az elmúlt hónapokban a szomszédos Svédországban dúló bandaháború elérte az országot.

Erről beszélt a magyar miniszterelnök

Mint ismert, Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt héten bírálta a svéd kormány politikáját, különösen a migráció kezelését és a bűnözés elleni fellépést. A kormányfő szerint a svéd kormány nem garantálja polgárai biztonságát, miközben Magyarországot oktatja jogállamiságból.

Orbán azt is állította, hogy Svédországban a bűnözői hálózatok kiskorúakat használnak gyilkosként, akik túl fiatalok ahhoz, hogy felelősségre vonják őket. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök tagadta a felvetést.