Deviza
EUR/HUF388.8 -0.12% USD/HUF335.23 -0.1% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF420.88 -0.08% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.49 -0.14% CZK/HUF16 -0.11% EUR/HUF388.8 -0.12% USD/HUF335.23 -0.1% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF420.88 -0.08% PLN/HUF92 +0.2% RON/HUF76.49 -0.14% CZK/HUF16 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,271.91 +0.82% MTELEKOM1,792 +1.79% MOL2,744 +0.22% OTP30,970 +0.48% RICHTER10,470 +1.53% OPUS554 +1.62% ANY7,140 -0.56% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,933.46 +0.73% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,251.65 +1.03% BUX104,271.91 +0.82% MTELEKOM1,792 +1.79% MOL2,744 +0.22% OTP30,970 +0.48% RICHTER10,470 +1.53% OPUS554 +1.62% ANY7,140 -0.56% AUTOWALLIS160 -1.25% WABERERS5,060 +1.38% BUMIX9,933.46 +0.73% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,251.65 +1.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szerbia
üzemanyag
kőolaj
NIS
Mol

Fokozódhat a szerb üzemanyaghelyzet a Dunai Finomító tűzesete miatt

Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben a Dunai Finomítóban történt tűz miatt, de a teremléskiesésnek egyéb következményeivel hazánkban is számolni kell, ahogy egyes régiós országokban is. Különösen Szerbiát érintheti kedvezőtlenül az, hogy a Mol magyarországi finomítója várhatóan néhány hónapon át csökkentett kapacitással folytatja termelését.
VG
2025.10.22, 14:25
Frissítve: 2025.10.22, 15:19

Kizárta a Mol, hogy szabotázsakció állna a Dunai Finomítóban keletkezett tűz mögött, és cáfolta azt is, hogy robbanás történt volna a telephelyen. Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben, a hazai igények kiszolgálása az elsődleges a vállalatnál, az azonban vélelmezhető, hogy a tűz miatt akár hónapokon át tartó, jelentős teremeléskiesésre kell számítani. Konkrétumot erről még nehéz közölni, ám valószínűsíthető, hogy Szerbia – melynek irányába épp néhány napja tett vállalást Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a szállítások megemeléséről – nehezebb helyzetbe kerülhet, hiszen nemrég az amerikai szankciók hatására a horvát Janaf leállította irányába az orosz olaj szállítását.

FILE PHOTO: The installations of oil refinery NIS is seen in the Serbian town of Pancevo pancsovai finomító nis, Mol
A szerb olajvállalat NIS finomítója Pancsován – a Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tűz miatt nehezebbé válhat a szerb üzemanyag helyzet / Fotó: Ivan Milutinovic / Reuters

Már egy ideje segíti Szerbiát a Mol

A százhalombattai tűz a régió energiaellátásra is negatívan hathat, Szerbia lehet különösen nagy bajban – idézi a lap Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője kommentárját. Kitér arra, hogy más közlések szerint szükség esetén a Mol a pozsonyi Slovnaft finomító termelését is részben átirányíthatja a szükségletek kielégítésére. 

  • Magyarországi üzemanyaghiánytól nem kell tartani akkor sem (de áremelkedésre a kutakon számítani lehet), ha a részleges termeléskiesés hónapokon át tart (ahogy az most valószínűsíthető).
  • Szerbia helyzete ugyanakkor nem csak sérülékenyebb, de összetettebb problémákkal is terhelt kőolaj-, illetve üzemanyag-ellátás szempontjából.

Miként a Világgazdaság megírta, a Mol már az év korábbi szakaszában aggasztóvá váló szerb üzemanyag-helyzetre reagálva azonnal megnövelte oda irányuló exportját. Azonban ennél egy jóval komolyabb döntést is hoztak: jelentős bővítés kezdődött a szerémségi Karlócában, az ottani üzemanyag-terminálnál. Ez az infrastruktúra lényegében egyfajta depó, ahol tárolni lehet a finomított termékeket. Részleteket cikkünkben talál.

Annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. Azt viszont érdemes rögzíteni, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a kőolaj- és földgázszektorban, különösen a szerb olajvállalat NIS-ben lévő orosz részesedése és orosz olaj vásárlása. Szerbiának egyetlen olajfinomítója van, a pancsovai, melynek ellátásában kiemelkedő jelentőségű lesz az új magyar–szerb kőolajvezeték, amely javít Szerbia kőolaj-ellátottságán.

Szerbia esete azért is más, mert míg Magyarország élvezi Washington bizalmát az orosz olajjal összefüggő kérdésekben is, Belgrádot máshogy kezeli Donald Trump kormánya. Emellett az ország energiadiverzifikációja és -biztonsága sokkal törékenyebb, mint Magyarországé. Az ország egyetlen finomítóját üzemeltető NIS ellen október 8-án az orosz tulajdonlás miatt életbe lépett amerikai szankciók ezt a Szerbiának roppant kellemetlen helyzetet erősítik fel. 

További részletek az Origo cikkében olvashatók

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.