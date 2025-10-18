Deviza
szankciók
üzemanyag
Szerbia
NIS
olaj
Mol

Ezt sosem fogják elfelejteni Magyarországnak: a Mol elkezdte megmenteni Szerbiát, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül – nem lehetett tovább várni

Hecker Flórián
2025.10.18, 20:03

Tovább növeli piaci súlyát a Mol Szerbia üzemanyagpiacán. A döntés különösen jól időzített, hiszen a szerb olajvállalat, a NIS kvázi ellehetetlenülésekor született meg, és így egyértelműen megnyugvás hozhat a szerb államnak. Noha tény, hogy a Mol egyedül aligha tudja lefedni a szerbiai  üzemanyag-szükségleteket.

Szerbia, Mol, Százhalombatta, munkás, olaj
Szerbia: a Mol elkezdte megmenteni, hogy ne maradjon üzemanyag nélkül / Fotó: AFP

A NIS kálváriájáról a Világgazdaság is sokat ír. Az ügy lényege, hogy október 9-étől többszöri halasztást követően életbe léptek az Egyesült Államok szankciói az olajvállalattal szemben, mert a tulajdonosi körében masszív orosz jelenlét van. Ezt a helyzetet nem sikerült rendezni, az továbbra is fennáll.

Ennek következményeképp szinte azonnal leállt a Horvátország felőli olajszállítás Szerbiába a Janaf vezetékén keresztül. Ez egyrészt súlyos helyzetbe hozta a horvát tranzitcéget, hiszen ezzel a bevételének harmada egy szempillantás alatt kiesett.

Másrészt viszont a NIS azóta nem jut hozzá nyersanyaghoz, miközben egyébként korábban a szerb üzemanyagfogyasztás mintegy 80 százalékát biztosította. Ez esett ki a piacról, amelyre válaszul a szerb kormány megnyitotta stratégiai üzemanyag-készleteket.

