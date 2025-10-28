Deviza
Az Amazon a valaha volt egyik legnagyobb leépítésre készül – az elbocsátottak szomorkodnak, a részvényesek örülnek

Újabb drasztikus leépítést jelentett be az Amazon: akár harmincezer adminisztratív pozíciót is megszüntethet a vállalat. A nagyszabású leépítés célja a költségcsökkentés és a pandémiás évek túlzott bővülésének korrekciója.
Gergely Máté
2025.10.28., 10:19

Az Amazon újabb, nagyszabású leépítésre készül: a vállalat belső források szerint akár 30 ezer alkalmazottjától is megválhat a következő napokban. A döntés főként az adminisztratív és irodai pozíciókat érinti, vagyis a humánerőforrás-, a szolgáltatásokért és eszközökért felelős részlegeket, valamint az operatív igazgatást. A felmondásokat kedden e-mailben kapják meg az érintettek.

Az Amazon nagyszabású leépítésre készül: több tízezer embert küldenek el
Az Amazon nagyszabású leépítésre készül: több tízezer embert küldenek el / Fotó: Sundry Photography

Ha nem is fognak kongani a folyosók az ürességtől, de érezhető lesz a változás

A mostani leépítést költségcsökkentéssel és a koronavírus-járvány idején végrehajtott túlzott munkaerő-bővítéssel indokolják. A pandémiás években az e-kereskedelmi óriás hatalmas növekedést tapasztalt, és világszerte több százezer új munkavállalót vett fel. A kereslet normalizálódása után azonban a menedzsment egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hatékonyságra és az automatizálásra.

A Die Welt értesülései szerint a leépítési hullám az Amazon történetének egyik legnagyobbja lehet a 2022 végi átszervezés óta. 

A harmincezer fő a cég adminisztratív állományának mintegy tíz százalékát jelenti 

– a vállalat jelenleg összesen körülbelül 1,55 millió embert foglalkoztat világszerte, ebből 350 ezren dolgoznak a menedzsmenthez, támogatási részlegekhez és szolgáltatási területekhez kapcsolódó pozíciókban.

Nagyszabású leépítés: az elbocsátottak szomorkodnak, de a részvényesek örülnek

Andy Jassy vezérigazgató az utóbbi időben több alkalommal beszélt a vállalati bürokrácia csökkentésének szükségességéről – nagy valószínűséggel a mostani leépítés is ennek az eredménye. Jassy korábban jelezte: a mesterséges intelligencia alkalmazása a rutinfeladatok automatizálásában hosszú távon további munkahelyeket tehet feleslegessé. Az Amazon célja, hogy egyszerűbb döntéshozatali struktúrával, kevesebb vezetői szinttel és hatékonyabb folyamatokkal működjön.

A vállalat a leépítésekről még nem adott ki hivatalos közleményt, de hétfőn már megtartották a belső vezetői tájékoztatókat. Az érintett részlegek menedzsereit felkészítették arra, hogyan kommunikálják a hírt az alkalmazottakkal. A hivatalos értesítések kedden kezdődnek, és várhatóan több hullámban zajlanak majd.

Érdekesség, hogy a hírre a tőzsde pozitívan reagált: 

az Amazon részvényei hétfőn 1,2 százalékot erősödtek a New York-i tőzsdén. 

A befektetők a költségcsökkentő lépéseket a vállalat pénzügyi stabilitásának javulásaként értelmezik.

Az Amazon csütörtökön teszi közzé harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit. A piaci elemzők arra számítanak, hogy a leépítések és a mesterséges intelligenciára épülő hatékonyságnövelés hosszabb távon növelheti a cég nyereségességét, ugyanakkor rövid távon komoly feszültséget okozhat a dolgozók körében.

A mostani bejelentés jól mutatja, hogy a technológiai szektorban – még a legnagyobb vállalatok esetében is – folytatódik az a trend, amelyben az automatizálás és a költséghatékonyság felülírja a korábbi növekedési stratégiákat. Az Amazon lépése így nemcsak vállalati, hanem iparági szinten is jelzésértékű.

A nagyszabású leépítés árnyékában készül gyorsjelentésre az Amazon

A héten a befektetők figyelme az amerikai technológiai óriások, köztük az Amazon negyedéves gyorsjelentéseire irányul, amelyek kulcsfontosságúak lehetnek a szektor magas részvényértékeltségének igazolásához. A piaci várakozások szerint erős eredményekre lesz szükség ahhoz, hogy a kedvező hangulat fennmaradjon, miközben a vállalat saját költségcsökkentési programja is napirenden van: az Amazon kedden akár 30 ezer irodai dolgozó elbocsátását is bejelentheti. A leépítés a működési hatékonyság növelését és a kiadások mérséklését szolgálná, egyben jelzi, hogy a technológiai szektor növekedési lendülete mellett továbbra is erős nyomás nehezedik a cégek költségszerkezetére.

4 perc
Belarusz

Szijjártó Péter: Üveglábakon áll az európai biztonság, nagy baj lesz, ha erre képtelenek vagyunk

A Külgazdasági és Külügyminiszter Minszkbe utazott.
8 perc
Hollandia

Nexperia-ügy: most ásták meg a Volkswagen, a BMW és a Mercedes sírját a hollandok, azt hitték, packázhatnak Kínával – történelmi hibát követett el Európa

Hosszú időre megfoszthatják az európai autóipart a létfontosságú csipektől.
7 perc
ASEAN

Kína és az ASEAN egymáshoz menekül az amerikai vámok elől

Kibővítették a szabadkereskedelmi megállapodást.

