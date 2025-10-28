Az Amazon a valaha volt egyik legnagyobb leépítésre készül – az elbocsátottak szomorkodnak, a részvényesek örülnek

Az Amazon újabb, nagyszabású leépítésre készül: a vállalat belső források szerint akár 30 ezer alkalmazottjától is megválhat a következő napokban. A döntés főként az adminisztratív és irodai pozíciókat érinti, vagyis a humánerőforrás-, a szolgáltatásokért és eszközökért felelős részlegeket, valamint az operatív igazgatást. A felmondásokat kedden e-mailben kapják meg az érintettek.

Az Amazon nagyszabású leépítésre készül: több tízezer embert küldenek el / Fotó: Sundry Photography

Ha nem is fognak kongani a folyosók az ürességtől, de érezhető lesz a változás

A mostani leépítést költségcsökkentéssel és a koronavírus-járvány idején végrehajtott túlzott munkaerő-bővítéssel indokolják. A pandémiás években az e-kereskedelmi óriás hatalmas növekedést tapasztalt, és világszerte több százezer új munkavállalót vett fel. A kereslet normalizálódása után azonban a menedzsment egyre nagyobb hangsúlyt fektet a hatékonyságra és az automatizálásra.

A Die Welt értesülései szerint a leépítési hullám az Amazon történetének egyik legnagyobbja lehet a 2022 végi átszervezés óta.

A harmincezer fő a cég adminisztratív állományának mintegy tíz százalékát jelenti

– a vállalat jelenleg összesen körülbelül 1,55 millió embert foglalkoztat világszerte, ebből 350 ezren dolgoznak a menedzsmenthez, támogatási részlegekhez és szolgáltatási területekhez kapcsolódó pozíciókban.

Nagyszabású leépítés: az elbocsátottak szomorkodnak, de a részvényesek örülnek

Andy Jassy vezérigazgató az utóbbi időben több alkalommal beszélt a vállalati bürokrácia csökkentésének szükségességéről – nagy valószínűséggel a mostani leépítés is ennek az eredménye. Jassy korábban jelezte: a mesterséges intelligencia alkalmazása a rutinfeladatok automatizálásában hosszú távon további munkahelyeket tehet feleslegessé. Az Amazon célja, hogy egyszerűbb döntéshozatali struktúrával, kevesebb vezetői szinttel és hatékonyabb folyamatokkal működjön.

A vállalat a leépítésekről még nem adott ki hivatalos közleményt, de hétfőn már megtartották a belső vezetői tájékoztatókat. Az érintett részlegek menedzsereit felkészítették arra, hogyan kommunikálják a hírt az alkalmazottakkal. A hivatalos értesítések kedden kezdődnek, és várhatóan több hullámban zajlanak majd.