Deviza
EUR/HUF388.2 -0.12% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF444.05 -0.22% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.37 -0.13% CZK/HUF15.97 -0.08% EUR/HUF388.2 -0.12% USD/HUF333.11 -0.17% GBP/HUF444.05 -0.22% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.71 -0.09% RON/HUF76.37 -0.13% CZK/HUF15.97 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,243.67 -0.07% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,804 -0.43% OTP31,240 0% RICHTER10,450 +0.1% OPUS571 +0.35% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,970.95 -0.12% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,268.81 +0.12% BUX105,243.67 -0.07% MTELEKOM1,778 -0.11% MOL2,804 -0.43% OTP31,240 0% RICHTER10,450 +0.1% OPUS571 +0.35% ANY7,120 0% AUTOWALLIS160.5 +0.31% WABERERS4,980 -0.4% BUMIX9,970.95 -0.12% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,268.81 +0.12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kereskedelmi háború
arany
kötvénypiac
vámháború
gyorsjelentési szezon
Fed
devizapiac
olaj
részvénypiac

Részvénypiac: a technológiai szektornak igen jó számokat kell hoznia, hogy igazolja magas értékeltségét

A Fed e hétre várt kamatcsökkentése után a kérdés a kommunikáció: jöhet-e újabb lazítás decemberben? A részvénypiac az amerikai technológiai cégek gyorsjelentésére vár, igen jó számokat kell hozniuk ahhoz, hogy igazolják magas értékeltségüket.
D. GY.
2025.10.28., 07:27

Lefelé korrigált a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben az utóbbi időszak jelentős nyereségei után. A globális kereskedelmi feszültségek enyhülésébe vetett remények továbbra is fűtik a kockázatvállalási hajlandóságot. A technológiai részvények emelkedéssel várják az ágazat óriáscégeinek héten esedékes gyorsjelentéseit.

részvénypiac
A részvénypiac a Fed kamatcsökkentésére és a tech szektor óriásvállalatainak gyorsjelentéseire vár / Fotó: AFP

Az Egyesült Államokban és Kanadában a kamatcsökkentési várakozások támogatják a kötvénypiacokat, ami nyomást gyakorolt a dollárra. A befektetők figyelmének fókuszában az amerikai jegybank kommunikácója áll, arra számítanak, hogy a Fed a további monetáris lazítás irányába mozdul el. 

Arany: már a háziasszonyok is vásárolnak, nagyobb korrekció jöhet

Az arany árfolyama unciánként 4000 dollár körül mozgott, miután az elmúlt öt kereskedési napban bekövetkezett 9 százalékos esés kiszorította a tőkeáttételes pénzeket a túlzsúfolt pozíciókból. 

A fundamentumok által támogatott áremelkedés mára inkább a lakossági befektetők lelkesedése által vezéreltnek tűnik 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Neil Shearing, a Capital Economics vezető közgazdásza. „Az árak reálértéken számolva továbbra is rekordmagasságban vannak, így a következő nagy mozgás az arany árfolyamában inkább lefelé várható, mint felfelé – tette hozzá. – Új előrejelzésünk szerint az ár 2026 végére unciánként 3500 dollárra csökkenhet.”

Számos ázsiai részvénypiac is történelmi csúcsokat ért el, és már időszerű volt némi korrekció. A japán Nikkei index 0,2 százalékkal gyengült, miután hétfőn 2,5 százalékot emelkedett; ezzel az idén közel 27 százalék pluszban jár – főként a technológiai szektor lendülete hajtotta. 

Trump elégedett Japánnal

Japán új miniszterelnöke, Takaicsi Szanae Tokióban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, hogy a védelmi együttműködésről, a kereskedelemről és az Egyesült Államokba irányuló 550 milliárd dolláros beruházási csomagról tárgyaljanak, amelyről korábban már megállapodás született. A Bloomberg jelentése szerint az amerikai elnök elégedett volt a találkozóval: 

Ha bármikor, ha bármilyen kérdése, kétsége, kérése van, ha bármiben segítségre van szüksége – bármit tehetek Japánért, ott leszünk önök mellett 

– mondta az amerikai elnök. „Szövetségeseik vagyunk a lehető legerősebb szinten” – tette hozzá. 

Részvénypiac: tovább hasít a tech szektor, de mi lesz a többiekkel?

  • A dél-koreai részvények 1,2 százalékkal estek, ezzel visszaadták a hétfői 2,6 százalékos ugrás egy részét. A hangulatot javította, hogy a gazdasági adatok szerint a harmadik negyedévben a növekedés meghaladta a várakozásokat, amit a fogyasztás és az export erősödése hajtott. 
  • Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni régiót lefedő indexe 0,2 százalékkal csökkent, 
  • a kínai blue chipek 0,2 százalékkal emelkedtek. 
  • A sanghaji tőzsdemutató 2015 közepe óta először törte át a 4000 pontos lélektani határt. 
  • Az Euro Stoxx 50 határidős index 0,2 százalékkal esett, 
  • a német DAX határidős mutatója szintén gyengült, 
  • a londoni a FTSE határidős indexe alig változott. 
  • Az S&P 500 és a Nasdaq határidős jegyzései alig mozdultak el a történelmi csúcsok közeléből.

A technológiai részvények ismét felfelé húzták a Wall Streetet, miután a Qualcomm árfolyama 11 százalékkal szaladt fel; két új, adatközpontokhoz tervezett mesterségesintelligencia-csipet mutatott be.

Merre tovább, Fed?

A piaci várakozások magasak a hét legnagyobb amerikai tech óriás (például a Microsoft, az Alphabet, az Apple, az Amazon vagy a Meta) e heti jelentéseivel kapcsolatban – erős eredményekre van szükségük ahhoz, hogy igazolják magas értékeltségüket. A költségek csökkentése érdekében az Amazon kedden akár 30 ezer irodai állás megszüntetését is bejelentheti.

A kötvénypiacon a 10 éves amerikai államkötvény hozama 3,98 százalékon állt, a befektetők a szerdai Fed-ülésre várnak. Negyedpontos kamatvágás gyakorlatilag biztosnak tűnik a határidős árfolyamokból számolt valószínűségek alapján; 

a fő kérdés, hogy a Fed megerősíti-e a piac decemberi kamatcsökkentési várakozásait. 

A piac abban is bízik, hogy a Fed véget vet mérlege szűkítésének, azaz a mennyiségi szigorításnak. 

  • Kanada központi bankja szintén várhatóan csökkenti a kamatokat a héten, 
  • az Európai Központi Bank és a japán jegybank a befektetői várakozások szerint viszont egyelőre kivár.

A japán jegybank valószínűleg megvitatja, hogy a feltételek kedvezők-e a kamatemelések folytatásához, de a politikai tényezők egyelőre a status quo fenntartása mellett szólnak.

A Fed várhatóan enyhébb hangvétele miatt 

  • a dollár 0,4 százalékkal, 152,20 jenre gyengült, elmaradva az éjszakai 153,29-os csúcstól. 
  • Az euró 1,1660 dollárra drágult, de továbbra is a 1,1728-es ellenállási szint alatt maradt. 
  • A dollárindex 0,3 százalékkal, 98,643-ra csökkent, de megmaradt az elmúlt időszak ingadozási sávjában. 

Az árupiacokon az olajárak kissé mérséklődtek, miután a Reuters értesülései szerint 

nyolc OPEC+-tagállam újabb mérsékelt kitermelésnövelést szorgalmaz decemberre. 

A kartell tagjai vasárnap beszélik meg a kérdést. 

  • A Brent 0,2 százalékkal, 65,51 dollárra esett hordónként, 
  • az amerikai WTI típusú nyersolaj ára 0,2 százalékkal, 61,20 dollárra csökkent.
Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
785 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
CSOK Plusz

Hatalmas könnyítés jöhet a CSOK Plusznál: egy olyan kör járhat igazán jól, akit eddig kihagytak – itt vannak részletek

A CSOK Plusz módosítása 2026 januárjától léphet hatályba.
11 perc
lukoil

Orosz olajimport: nagyon kell már a magyar válságterv, mutatjuk, mit léphet hazánk – a vésztartalék ide kevés lesz!

Hiába adja el külföldi eszközeit, aligha ússza meg a Lukoil.
5 perc
hajlítható okostelefon

Horror áron érkezhet a Samsung csúcstelefonja – ennyiért akár egy autót is vehetünk

Ez az ár már messze túlmutat a csúcskategórián is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu