Nagy üzletet jelentett be a magyarok egykori kedvenc mobiltelefon-márkája

Az Nvidia a Nokia egyik legnagyobb részvényesévé válik, miután egymilliárd dollárért bevásárolja magát a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalatba. A vállalatok a jövőben együtt fognak működni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekben.
Világgazdaság
2025.10.29, 18:57

Az Nvidia egymilliárd dollárt fizet a Nokia 2,9 százalékos részesedéséért – jelentette be a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalat, miközben részvényei közel évtizedes csúcsra ugrottak. A Nokia közölte, hogy a vállalatok együttműködnek majd a mesterséges intelligencia telekommunikációs hálózatokba való beépítésében és az adatközpont-infrastruktúra kiépítésében – számolt be róla az Origo.

Nokia,New,Logo,Displayed,On,Mobile,With,Nokia,Logo,On
A Nokia együttműködik a jövőben az Nvidiával / Fotó: JRdes / Shutterstock

A McKinsey tanácsadó cég becslése szerint az adatközpontok infrastruktúrájába fektetett tőke 2030-ra várhatóan meghaladja az 1,7 ezermilliárd dollárt, nagyrészt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Az Nvidia szinte monopolhelyzetben van az adatközpontok csipjeinek szállításában, és olyan vállalatokkal működik együtt, mint az OpenAI és a Microsoft.

Rég nem látott magasságokban a Nokia részvényei

A Reuters idézi Jensen Huangot, az Nvidia vezérigazgatóját, aki kifejtette, hogy a mostani megállapodás segítene az Egyesült Államokat a 6G következő forradalmának központjává tenni. Az új berendezések 2027-től termelhetnek bevételt. 

Paolo Pescatore, a PP Foresight elemzője szerint a következő generációs hálózatok, mint például a 6G, jelentős szerepet fognak játszani a mesterséges intelligencia által generált élmények közvetítésében.

A Nokia részvényei tegnap több mint 20 százalékkal emelkedtek a bejelentés után; a papírok 2016 januárja óta nem jártak ilyen magasságokban. A megállapodás az Nvidiát a Nokia második legnagyobb részvényesévé teszi – további részleteket ide kattintva olvashat a tranzakcióról.

 

