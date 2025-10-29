Az európai részvénypiacot is felforgatja az Nvidia, a Nokiát már az egekbe is lőtte

Egymás után köti a nagy kaliberű megállapodásokat az Nvidia az európai tőzsdei cégekkel. Hétfőn egy müncheni mesterségesintelligencia-adatközpont építését jelentették be, amelyet a Deutsche Telekommal (DT) terveznek cirka egymilliárd eurós bekerülési értéken, másnap már a Nokiával együtt közölték, hogy egymilliárdot, csak nem eurót, hanem dollárt fektet az amerikai csipgigász a finn vállalat részvényeibe.

Európában is építkezik az Nvidia / Fotó: Shutterstock

Jensen Huang nem csak kritizál

S míg a DT részvényei érdemben nem reagáltak az Nvidiával kötött megállapodás hírére, a Nokia papírjai közel 20 százalékkal – 5,46 euróról 6,39 euróra emelkedve – lőttek ki a bejelentésre, de napközben 27 százalékos pluszban is járt az árfolyam.

Persze a Magyar Telekom anyavállalatával tervezett müncheni adatközpont kapacitása eltörpül például a SoftBank, az OpenAI és az Oracle által üzemeltetett texasi központhoz mérten, lévén előbbi nagyjából 10 ezer grafikus processzort (GPU) állít csatasorba, míg Texasban a tervek szerint mintegy 500 ezer GPU zakatolhat majd.

Ugyanakkor végre valaki tesz valamit Európa vészes lemaradása ellen a mesterséges intelligencia területén. Jensen Huang, az Nvidia alapító-vezérigazgatója bebizonyítja, hogy nemcsak kritizálni tudja az EU-t a szerinte iszonyatosan lassú infrastruktúra-fejlesztés miatt, hanem elsőként lép a tettek mezejére is, pedig hát elsősorban nem az ő feladata lenne a vén kontinens felzárkóztatása.

Februárban amúgy az Európai Bizottság bejelentett egy 200 milliárd eurós programot, amelynek célja a mesterséges intelligencia kapacitásának megháromszorozása öt-hét éven belül. A megvalósítás azonban sajnálatosan elakadt, merthogy azóta sem határozták meg az egyértelmű elosztási kritériumokat.

Visszatérve a müncheni projekthez, örvendetes, hogy a még csak papíron létező adatközpontnak már az első ügyfele is megvan, s nem is akárki, hanem Európa legnagyobb vállalata, az SAP vállalt kötelezettséget a partnerségre. Ezt a felek olyan fontosnak tartják, hogy a DT-vezér Tim Höttges és Huang mellett, az SAP első embere, Christian Klein is részt vesz majd Berlinben a novemberi hivatalos bejelentésen.