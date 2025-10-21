Nincs reklám, mégis milliárdokat hoz: így működik az OnlyFans-gazdaság – senki sem jár rosszul, de az adóhatóság figyel

Az előfizetéses tartalompiac egyik legnagyobb szereplője, az OnlyFans 2024-ben ismét rekordévet zárt. A vállalat éves forgalma meghaladta a 7,2 milliárd dollárt, ami 9 százalékos növekedés 2023-hoz képest.

Az Onlyfans húszszázalékos jutalékot tart meg minden tranzakció után / Fotó: NurPhoto via AFP

A brit központú cég üzleti modellje egyedülálló a digitális platformok között: nem hirdetéseket futtat, hanem a felhasználói befizetésekből él.

A pénz útja: 80 százalék a tartalomgyártóknak

Az OnlyFans bevételének forrása a rajongók költése, amely három fő elemből áll:

havi előfizetésekből, fizetős üzenetekből és videókból, valamint borravalókból.

A platform 20 százalékos jutalékot tart meg minden tranzakció után, a maradék 80 százalék közvetlenül a tartalomkészítők számláján landol.

A cég legfrissebb beszámolója szerint 2024-ben több mint 5,8 milliárd dollárt fizetett ki alkotóinak. Ez azt jelenti, hogy a platform működése tisztán jutalékalapú, reklámbevétel nélkül is stabilan nyereséges.

Hirdetésmentes az Onlyfans modellje

Az OnlyFans bevétele – vagyis a 20 százalékos jutalék – 1,3–1,4 milliárd dollár körül alakult, az adózás előtti eredmény pedig elérte a 684 millió dollárt. Az üzleti modell különlegessége, hogy miközben a legtöbb közösségi médiaóriás, mint például

az Instagram,

a TikTok

vagy a YouTube

reklámokra épít, az OnlyFans teljesen közvetlen fizetésekre alapozza a működését. A rendszerben nincs külső hirdetés, így a platform nem értékesíti felhasználói adatait, és nem támaszkodik hirdetői bevételekre sem. Ez egyben transzparens üzleti modell, ahol minden dollár bevétel forrása a közönség.

Nő a forgalom, de óriási a jövedelmi szakadék

A 7,2 milliárd dolláros rajongói költés mögött több tízmillió aktív felhasználó áll. A cég adatai szerint ugyanakkor a bevételek eloszlása rendkívül egyenlőtlen: míg a top 1 százalékba tartozó alkotók éves szinten milliós nagyságrendű összegeket keresnek, a középmezőnyben lévők havi átlagban 180 dollárt – mintegy 60 ezer forintot – visznek haza.

Ez az egyenlőtlenség a digitális gazdaság más szegmenseiben is megfigyelhető, ám az OnlyFans esetében különösen látványos, hiszen a bevétel

a tartalom

és a személyes márka

közvetlen függvénye.