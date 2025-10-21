Nincs reklám, mégis milliárdokat hoz: így működik az OnlyFans-gazdaság – senki sem jár rosszul, de az adóhatóság figyel
Az előfizetéses tartalompiac egyik legnagyobb szereplője, az OnlyFans 2024-ben ismét rekordévet zárt. A vállalat éves forgalma meghaladta a 7,2 milliárd dollárt, ami 9 százalékos növekedés 2023-hoz képest.
A brit központú cég üzleti modellje egyedülálló a digitális platformok között: nem hirdetéseket futtat, hanem a felhasználói befizetésekből él.
A pénz útja: 80 százalék a tartalomgyártóknak
Az OnlyFans bevételének forrása a rajongók költése, amely három fő elemből áll:
- havi előfizetésekből,
- fizetős üzenetekből és videókból,
- valamint borravalókból.
A platform 20 százalékos jutalékot tart meg minden tranzakció után, a maradék 80 százalék közvetlenül a tartalomkészítők számláján landol.
A cég legfrissebb beszámolója szerint 2024-ben több mint 5,8 milliárd dollárt fizetett ki alkotóinak. Ez azt jelenti, hogy a platform működése tisztán jutalékalapú, reklámbevétel nélkül is stabilan nyereséges.
Hirdetésmentes az Onlyfans modellje
Az OnlyFans bevétele – vagyis a 20 százalékos jutalék – 1,3–1,4 milliárd dollár körül alakult, az adózás előtti eredmény pedig elérte a 684 millió dollárt. Az üzleti modell különlegessége, hogy miközben a legtöbb közösségi médiaóriás, mint például
- az Instagram,
- a TikTok
- vagy a YouTube
reklámokra épít, az OnlyFans teljesen közvetlen fizetésekre alapozza a működését. A rendszerben nincs külső hirdetés, így a platform nem értékesíti felhasználói adatait, és nem támaszkodik hirdetői bevételekre sem. Ez egyben transzparens üzleti modell, ahol minden dollár bevétel forrása a közönség.
Nő a forgalom, de óriási a jövedelmi szakadék
A 7,2 milliárd dolláros rajongói költés mögött több tízmillió aktív felhasználó áll. A cég adatai szerint ugyanakkor a bevételek eloszlása rendkívül egyenlőtlen: míg a top 1 százalékba tartozó alkotók éves szinten milliós nagyságrendű összegeket keresnek, a középmezőnyben lévők havi átlagban 180 dollárt – mintegy 60 ezer forintot – visznek haza.
Ez az egyenlőtlenség a digitális gazdaság más szegmenseiben is megfigyelhető, ám az OnlyFans esetében különösen látványos, hiszen a bevétel
- a tartalom
- és a személyes márka
közvetlen függvénye.
Adózás az OnlyFans-jövedelemből Magyarországon
Az OnlyFans-bevétel minden országban adóköteles jövedelemnek számít, így Magyarországon is. A magyar adórezidensek esetében az online platformról származó bevételek után
15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetni, vállalkozói formától függően pedig további közterhek is felmerülhetnek.
A tartalomgyártók az adóalapból elszámolhatják a tevékenységükhöz kapcsolódó költségeket – például technikai eszközöket, stúdióbérlést, internet- és szoftverdíjakat –, amennyiben egyéni vállalkozóként működnek.
Mivel az Európai Unió DAC7-es irányelve értelmében a platformok kötelesek jelenteni a felhasználók bevételeit az adóhatóságoknak, a jövedelem eltitkolása ma már szinte lehetetlen. Több magyar tartalomkészítő katás vagy átalányadózós formában vallja be a bevételét, de az optimális adózási mód kiválasztásához szakértő könyvelő bevonása ajánlott.
Új iparág született
A platform az elmúlt években az úgynevezett „creator economy” zászlóshajójává vált. A cég tulajdonosa, Leonid Radvinsky 2021 óta több mint 1,8 milliárd dollár osztalékot vett ki a vállalatból, ami jól jelzi az üzleti modell jövedelmezőségét.
A tartalomkészítői gazdaság piaca globálisan gyorsan nő: az elemzők szerint 2030-ra meghaladhatja a 480 milliárd dollárt, amelyben az OnlyFans továbbra is vezető szereplő maradhat – főként az előfizetéses, közvetlen rajongói bevételekre épülő modell miatt.
Mi az a creator economy?
A creator economy, vagyis alkotói gazdaság az online tartalomkészítőkre épülő új iparágat jelöli. Ebbe a körbe tartoznak azok a független videósok, streamerek, podcasterek, írók és digitális művészek, akik közvetlenül a közönségüktől szereznek bevételt előfizetések, támogatások vagy jutalékok formájában.
A modell alapja, hogy a közvetítő szereplők – például a hirdetők vagy a kiadók – helyett a rajongók finanszírozzák a tartalmat. Ez a rendszer a YouTube, a Patreon vagy az OnlyFans esetében is bevett gyakorlat.
Nemzetközi becslések szerint a creator economy piaca 2024-ben 250–300 milliárd dollárra tehető, és 2030-ra akár 480 milliárd dollárra is nőhet. A trend a digitális munkavégzés egyik leggyorsabban bővülő szegmense, amely új megélhetési formát kínál a fiatal generációknak – de egyben adózási és szabályozási kihívásokat is hoz magával.