Esik a Mol részvénye a finomító balesete után

A nyugat-európai piacok visszafogottan rajtoltak, a német DAX 0,1, a francia CAC 0,05, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,1 százalékos mínuszban kezdett. Az amerikai határidős indexek alakulása arra enged következtetni, a tengerentúli parkett kisebb mínuszban indíthatja a napot magyar idő szerint délután fél négykor, de egyik vezető mutatón sem látni 0,1 százaléknál nagyobb gödröt a pesti parkett nyitásakor.

Equilor Trader Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.

A forint számára a nap legfontosabb eseménye természetesen a délutáni MNB-kamatdöntés lesz, melynek kimenetele kapcsán ugyan kevés a kétely a piacon, Varga Mihály jegybankelnök döntést követő kommentárja viszont kiemelten érdekes lesz, mivel a befektetők kíváncsiak lesznek, változik-e a nemzeti bank álláspontja a kamatpálya kilátásait tekintve Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter túlzott reálkamattal kapcsolatos kijelentéseinek következtében.

A keddi napot a forint erős szintek mellett kezdte, az euró ellenében 388,8-en állt a kereszt, a dollár ellenében 334,3 környékén kereste az irányt a kurzus.