Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF334.78 +0.17% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF422.3 +0.13% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.52 +0.05% CZK/HUF16.01 -0.07% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF334.78 +0.17% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF422.3 +0.13% PLN/HUF91.83 -0.05% RON/HUF76.52 +0.05% CZK/HUF16.01 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,820.6 +0.03% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,738 -1.17% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,290 -0.58% OPUS540 -0.93% ANY7,040 -1.7% AUTOWALLIS158.5 -0.95% WABERERS4,870 -2.67% BUMIX10,115.31 +1.01% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,229.73 +0.05% BUX103,820.6 +0.03% MTELEKOM1,762 -0.57% MOL2,738 -1.17% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,290 -0.58% OPUS540 -0.93% ANY7,040 -1.7% AUTOWALLIS158.5 -0.95% WABERERS4,870 -2.67% BUMIX10,115.31 +1.01% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,229.73 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
üzemanyag
olajfinomító
Százhalombatta
Orbán Viktor
Mol

Tűzeset a százhalombattai olajfinomítóban: Orbán Viktor elárulta, mekkora veszélyben van Magyarország üzemanyag-ellátása

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Mol százhalombattai Dunai Finomítójában, az Olajmunkás úton működő alapanyag-feldolgozó üzemben. A lángokat hajnalra sikerült körülhatárolni, a Mol szerint személyi sérülés nem történt, és az üzemanyag-ellátás nincs veszélyben – erről Orbán Viktor miniszterelnök is tájékoztatott.
VG
2025.10.21., 09:17

Kigyulladt egy százhalombattai olajfinomító hétfőn későn éjszaka, az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem. A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel, akik tájékoztatták, mekkora a baj.

Tűzeset a százhalombattai olajfinomítóban: Orbán Viktor elárulta, mekkora veszélyben van Magyarország üzemanyag-ellátása
Tűzeset a százhalombattai olajfinomítóban: Orbán Viktor elárulta, mekkora veszélyben van Magyarország üzemanyag-ellátása / Fotó: AFP

A hétfő esti hírfolyamok szerint a tűz a százhalombattai Dunai Finomítóban, a Mol tulajdonában lévő üzemegységben keletkezett. Orbán Viktor miniszterelnök ezért reggel fel is kereste a Mol vezetőségét, és beszámolt a fejleményekről:

Ma reggel egyeztettem a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.

A Mol elmondása szerint a tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette. 

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere Facebook-kommentben azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végez. 

A Világgazdaság helyszíni tudósítója szerint a finomítón kívülről nagyobb tűz már nem látszik, csak a szokásos fáklyás tevékenység figyelhető meg.

Mint ismert, az este folyamán keletkezett tűzről adott hírt a katasztrófavédelem, ám ők még nem nevesítették a Mol üzemét.

Különös egybeesés, hogy hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítóban is robbanás volt. Ez 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz, de a detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett. Őt a helyi kórház intenzív osztályára szállították.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
üzemanyag

Tűzeset a százhalombattai olajfinomítóban: Orbán Viktor elárulta, mekkora veszélyben van Magyarország üzemanyag-ellátása

A miniszterelnök a Mol vezetőivel egyeztetett.
3 perc
John Healey

Bejelentette az első ország, azonnal katonákat küld Ukrajnába, ha Trump és Putyin békét köt Budapesten

A britek katonai csapatokat küldenének Ukrajnába.
8 perc
Donald Trump

Trump–Putyin-találkozó: gyorsabban megérezne egy budapesti békekötést a világ, mint gondolnánk – elárulta az elemző, mi történne Magyarországgal

Nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is jelentős hatással járhat egy kiemelten fontos diplomáciai esemény lebonyolítása.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu