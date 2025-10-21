Kigyulladt egy százhalombattai olajfinomító hétfőn későn éjszaka, az Olajmunkás úton gyulladt ki egy alapanyag-feldolgozó üzem. A Mol tájékoztatása szerint hajnalban még zajlott a tűz oltása, a szakemberek körülhatárolták az érintett területet, és kontrollálják a helyzetet. Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a tűzesetre: egyeztetett a Mol vezetőivel, akik tájékoztatták, mekkora a baj.

Tűzeset a százhalombattai olajfinomítóban: Orbán Viktor elárulta, mekkora veszélyben van Magyarország üzemanyag-ellátása / Fotó: AFP

A hétfő esti hírfolyamok szerint a tűz a százhalombattai Dunai Finomítóban, a Mol tulajdonában lévő üzemegységben keletkezett. Orbán Viktor miniszterelnök ezért reggel fel is kereste a Mol vezetőségét, és beszámolt a fejleményekről:

Ma reggel egyeztettem a Mol vezetőivel és a belügyminiszterrel. Magyarország üzemanyag-ellátása biztonságban van. A százhalombattai olajfinomítóban történt tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgáljuk.

A Mol elmondása szerint a tűzeset következtében személyi sérülés nem történt, és a környező településeket veszély nem fenyegette.

Vezér Mihály, Százhalombatta polgármestere Facebook-kommentben azt írta, hogy a katasztrófavédelmi mobil labor a helyszínen van, és folyamatosan méréseket végez.

A Világgazdaság helyszíni tudósítója szerint a finomítón kívülről nagyobb tűz már nem látszik, csak a szokásos fáklyás tevékenység figyelhető meg.

Mint ismert, az este folyamán keletkezett tűzről adott hírt a katasztrófavédelem, ám ők még nem nevesítették a Mol üzemét.

Különös egybeesés, hogy hétfőn a romániai Petrotel-Lukoil kőolaj-finomítóban is robbanás volt. Ez 12 óra körül következett be a dél-romániai Ploiestiben található létesítményben. A robbanást nem követte tűz, de a detonáció következtében egy 57 éves munkás súlyos láb- és koponyasérülést szenvedett. Őt a helyi kórház intenzív osztályára szállították.