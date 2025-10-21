Deviza
EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.76 0% PLN/HUF91.86 -0.01% RON/HUF76.58 +0.12% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF389.26 0% USD/HUF335.12 +0.27% GBP/HUF448.43 +0.09% CHF/HUF421.76 0% PLN/HUF91.86 -0.01% RON/HUF76.58 +0.12% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,794.17 +0% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,724 -1.69% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,270 -0.78% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,144.04 +1.3% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.96 +0.15% BUX103,794.17 +0% MTELEKOM1,766 -0.34% MOL2,724 -1.69% OTP30,820 +0.55% RICHTER10,270 -0.78% OPUS545 0% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,880 -2.46% BUMIX10,144.04 +1.3% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,231.96 +0.15%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Patria Finance
bank
OTP
tőzsde
célár

OTP: itt a legújabb optimista jósjat – folytatódhat a bankrészvény ralija

A Patria Finance megemelte a legnagyobb magyar bank részvényeinek célárát. Az OTP ralija a cseh befektetési szolgáltató szerint is folytatódhat.
K. T.
2025.10.21, 09:56
Frissítve: 2025.10.21, 10:42

Kedvező hírre ébredhettek kedden az OTP-nél, reggel ugyanis újabb céláremelés érkezett a legnagyobb hazai bank részvényeire. Ezúttal a cseh Patria Finance srófolta feljebb árfolyamvárakozását, a korábbi 29 000 forintról 33 540 forintra.

OTP, részvény, célár, Patria Finance
Folytatódhat az OTP ralija a Patria Finance szerint / Fotó: shutterstock

A frissített célár alapján 9,4 százalékkal emelkedhet a kurzus a következő egy év során. A tekintélyes hozamlehetőség miatt a K&H Értékpapír anyacége továbbra is vételre ajánlja az OTP-t.

Az elmúlt egy hónapban ez már a harmadik céláremelés a vezető hazai pénzintézetre. A hónap elején a HSBC állt elő mindenkiénél magasabb, 37 500 forintos árfolyamvárakozással, egy hete pedig a lengyel mBank húzta fel 32 850 forintra a célárat.

A Bloomberg adatbázisában szereplő célárak átlaga ezzel már 32 300 forint, ami 5,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Nagy az egyetértés az elemzők között: venni kell az OTP részvényeit

Az OTP-t követő 18 befektetési szolgáltató közül 

  • 15 vételt, 
  • egy tartást, 
  • további kettő pedig eladást javasol.

A pénzintézettel kapcsolatban nemrég írtuk meg, hogy a hírek szerint újabb nagybevásárlásra készülhet, ezúttal Kazahsztánban terjeszkedhet. A közép-ázsiai országban tárt karokkal várják a magyar hitelezőt, melynek 3-3,5 milliárd eurós tőkéje elegendő lehet a legnagyobb helyi bankot leszámítva akár az öt legnagyobb pénzintézet egyikének megvásárlására is.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény12:47:30
Árfolyam: 30,820 HUF +170 / +0.55 %
Forgalom: 5,020,298,650 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nagybank számára ugyanakkor kockázatot jelent az orosz leánybank esetleges elvesztése, ha Moszkva válaszul a nyugati szankciókra kisajátítaná az OTP helyi érdekeltségét. A jól jövedelmező orosz üzlet elveszítése részvéyenként mintegy 3000 forinttal csökkentené a részványárfolyamot a szakértők szerint.

Az OTP november hetedikén teszi majd közzé harmadik negyedéves eredményszámait is tartalmazó gyorsjelentését.

A bankpapír 0,3 százalékos emelkedéssel indította a keddi tőzsdei kereskedést, idén pedig 42 százalékkal ralizott a kurzus.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu