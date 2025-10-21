OTP: itt a legújabb optimista jósjat – folytatódhat a bankrészvény ralija

Kedvező hírre ébredhettek kedden az OTP-nél, reggel ugyanis újabb céláremelés érkezett a legnagyobb hazai bank részvényeire. Ezúttal a cseh Patria Finance srófolta feljebb árfolyamvárakozását, a korábbi 29 000 forintról 33 540 forintra.

Folytatódhat az OTP ralija a Patria Finance szerint / Fotó: shutterstock

A frissített célár alapján 9,4 százalékkal emelkedhet a kurzus a következő egy év során. A tekintélyes hozamlehetőség miatt a K&H Értékpapír anyacége továbbra is vételre ajánlja az OTP-t.

Az elmúlt egy hónapban ez már a harmadik céláremelés a vezető hazai pénzintézetre. A hónap elején a HSBC állt elő mindenkiénél magasabb, 37 500 forintos árfolyamvárakozással, egy hete pedig a lengyel mBank húzta fel 32 850 forintra a célárat.

A Bloomberg adatbázisában szereplő célárak átlaga ezzel már 32 300 forint, ami 5,2 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Nagy az egyetértés az elemzők között: venni kell az OTP részvényeit

Az OTP-t követő 18 befektetési szolgáltató közül

15 vételt,

egy tartást,

további kettő pedig eladást javasol.

A pénzintézettel kapcsolatban nemrég írtuk meg, hogy a hírek szerint újabb nagybevásárlásra készülhet, ezúttal Kazahsztánban terjeszkedhet. A közép-ázsiai országban tárt karokkal várják a magyar hitelezőt, melynek 3-3,5 milliárd eurós tőkéje elegendő lehet a legnagyobb helyi bankot leszámítva akár az öt legnagyobb pénzintézet egyikének megvásárlására is.