Évente húszmilliárdnyi támogatás nyújt a Mészáros Csoport – videón mutatja be tevékenységét

„A világ jelenleg is számos kihívással nézünk szembe: gazdasági bizonytalanság, egészségügyi és szociális válságok, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek felerősödése tapasztalható globálisan. Csakis az egymás iránti szolidaritással, közösségi összefogással hozható létre egy olyan társadalmi védőháló, amely segíti az elesetteket, és mindenki számára egyenlő esélyt biztosít. Ezt tűzte zászlajára a Mészáros Csoport, amely a karitatív tevékenységeit koordináló szervezetein, kiemelten az éppen négy éve létrejött Pro Filii Alapítványon keresztül végzi a magyar társadalmat támogató szolgálatát” – derült ki a vállalat keddi közleményéből.

A Mészáros Csoport évente közel 20 milliárd forint támogatást nyújt a társadalmi felelősségvállalás jegyében / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A kommünikében kiemelték, hogy Magyarország legnagyobb privát versenypiaci munkáltatójaként a cégcsoport több mint 500 vállalata révén 60 ezer munkavállalóért és családtagjaikért felelős. Éppen ezért, illetve az ország fejlődése, a generációkon átívelő értékek megteremtése érdekében napról napra tovább erősítik elköteleződésünket a magyar gazdaság fejlődése és a társadalmi felelősségvállalás terén is.

Kiemelték, hogy a Mészáros Csoport által létrehozott alapítványok jótékonysági kezdeményezései az elmúlt években konkrét, mérhető változásokat hoztak. Támogatásaik az igazán rászorulóknak kézzelfogható és közvetlen segítséget nyújtottak; mostanra elérték az évi 20 milliárd forintot. Hozzátették, hogy szervezeteik folyamatosan növelik támogatási volumenjüket, és diverzifikálják azokat a területeket, és társadalmi csoportokat, ahol és amelyeknek anyagi hozzájárulást tudnak nyújtani. Az egészségügyileg és szociálisan leginkább rászorulók, a fiatalok életkezdésének, a magyar családok otthonteremtésének segítése, a tehetséges fiatal sportolók, a magyar kultúra támogatása, a digitális oktatás modernizációja mind-mind részét képezik a cégcsoport CSR stratégiájának, amely az országhatárainkon túl is átível.

A közleményt azzal zárták, hogy a Mészáros Csoport büszke a karitatív tevékenységeire és az elért eredményekre, amelyeket egy összefoglaló kisfilm keretében mutat be.