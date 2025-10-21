Deviza
Nagyon olcsó most ez a részvény, ráadásul folyamatosan bővülő piac nyílik a cég előtt

Meglepte a piacot az 1500 forintos új Duna House-célárral a Wood. A részvény kedd délelőtti árszintjein ez közel 26 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet. Egyéves horizonton ígéretes befektetés az ingatlanos cég, melynek minden piaca bővül. A cég 50–65 millió eurót is költhet akvizíciókra.
Faragó József
2025.10.21, 10:13
Frissítve: 2025.10.21, 10:41

A Duna House (DH) mindhárom nagy piacán támogató az ingatlan- és jelzálog-hitelezés dinamikája, ami a nyereség növekedését hozhatja idén. A Wood 1189 forintról 1500 forintra emelte a részvény 12 havi célárát. A kurzus majd 2 százalékot emelkedett a közel 26 százalékos felértékelődési potenciál hírére. A DH még mindig ígéretes befektetés. 

befektetés
Izgalmas befektetés a Duna House / Fotó: Szabó Miklós

Három piac húzza a magyar céget

Kedden piacnyitás előtt tették közzé a Wood elemzését. Ebben olvasható, hogy 

  • Olaszországban, mely a vállalat legfontosabb piaca, az új jelzáloghitel-közvetítés 50 százalékkal nőtt az idei első negyedévben, s 30 százalékkal a második három hónapban. A mostani fellendülés két gyenge évet követ.
  • Magyarországon idén a valaha volt legmagasabb új jelzáloghitel-kihelyezési volument érheti el a Duna House. Az árak és a tranzakciós volumenek emelkednek, amit a 2025 szeptembere óta érvényben lévő, első lakást vásárlóknak nyújtott, államilag támogatott 3 százalékos jelzáloghitelek hajtanak.
  •  Lengyelországban a piac a támogatott jelzáloghitelek bevezetését, majd meghosszabbításának elmaradását követő vad ingadozásokból kilábal. Arra számíthatunk, hogy az új jelzáloghitel-kihelyezések teljes volumene idén rekordszintre emelkedik, s meghaladja a 90 milliárd zlotyt. 

 A menedzsment úgy döntött, hogy az értékesítési bevételből nem fizet rendkívüli osztalékot, ehelyett akvizíciós célpontokat keres. 

A Wood becslése szerint, a DH 50-65 millió eurót is költhet fúziókra és felvásárlásokra

anélkül, hogy a nettó adósság/EBITDA-ráta a megcélzott 3 fölé emelkedne. 

Arra számít a Wood, hogy a pozitív mögöttes piaci trendek profitnövekedést hoznak, ami támogatja a részvényárfolyamot. Véleményük szerint

egy jól árazott, jelentős felvásárlás fontos katalizátor lehet a részvény számára.

A Wood fenntartja a vételi ajánlását, s a 12 hónapos célárfolyamot részvényenként 1500 forintra emeli.

DUNAHOUSE részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
DUNAHOUSE részvény12:23:28
Árfolyam: 1,240 HUF +70 / +5.65 %
Forgalom: 116,093,580 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Konzervatív prognózissal is ígéretes befektetés 

Az előrejelzések szerint az EBITDA 2024 és 2029 között megháromszorozódhat. A menedzsment a méretnövekedést, a folyamatos innovációt és a jobb keresztértékesítést tekinti a hosszú távú eredménynövekedés fő mozgatórugóinak. Az olasz piacnak köszönhetően a DH eredményei meghaladták a korábbi ötéves előrejelzését, amelyet a vállalat 2020 közepén határozott meg a 2020–2024-es időszakra. 

A Wood prognózisa konzervatívabb, mint a menedzsmenté:

22 millió eurós EBITDA-ra számít 2029-re, szemben a vállalat 29 millió eurós előrejelzésével.
 

