Megindult a roham, döbbenetes számok: özönlenek a vállalkozók a kedvezményes hitelért – itt az első két hét eredménye

Két hét alatt egy hónapnyi igény érkezett a Széchenyi Kártya MAX+-ra. A szaktárca államtitkára elmondta, hogy a vállalkozásoknak bejelentett hitel iránt nagy az érdeklődés, valamint beszámolt a legfrissebb adatokról is. Kiderült az is, hogy elindul egy kkv-programiroda-program is.
VG
2025.10.21, 10:19
Frissítve: 2025.10.21, 10:54

Az első két hét tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy népszerűségnek örvend a vállalkozások számára bejelentett fix 3 százalékos hitel – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára a KAVOSZ és az NGM közös sajtótájékoztatóján.  

SZABADOS Richárd Széchenyi Kártya vállalkozások
Szabados Richárd elmondta: rengeteg vállalkozás érdeklődik a Széchenyi Kártya Program MAX+ iránt / Fotó: Balogh Zoltán

Kiemelte: céljuk, hogy minden hazai kkv – mérettől és ágazattól függetlenül – hozzáférhessen a biztonságos, tervezhető és támogatott finanszírozáshoz, amely stabil pénzügyi hátteret ad a működéshez, és új lendületet a beruházásoknak. Mint mondta, a vállalkozások segítésének négy pillére van:

  1. a finanszírozás támogatása, forráshoz juttatás, 
  2. az adócsökkentés, ezen már nagy erőkkel dolgoznak, 
  3. a munkahelyvédelem, így biztonságban érezhetik magukat a munkavállalók,
  4. és az adminisztrációs terhek csökkentése.  

Kiemelte, hogy a programnak, mint minden induló jó kezdeményezésnek van egy felfutása, ez pedig utána stabilizálódik majd. Éves szinten 1300 milliárd forintos forrást terveznek a Széchenyi Kártya Programra – tette hozzá, megjegyezve: ha a mostani programmal plusz 500 milliárd forintot be tudnak még vonni, akkor az sikernek könyvelhető el. A legfrissebb adatokról elmondta:

két hét alatt 2600 vállalkozás adta be igényét összesen 140 milliárd forint értékben.

Bejelentette, hogy az óriási érdeklődés miatt elindítottak egy kkv-programirodát. Indítottak egy honlapot is, ahol minden hasznos információt megtalálnak a kkv-k. Hamarosan létrehoznak egy e-mail-címet is, amelyen bizalommal fordulhatnak a minisztérium felé a vállalkozások. Abban is segítenek, ha a hitelt akarnak igényelni a cégek, de valahol elakad a folyamat. Heti rendszerességgel tartanak majd országszerte fórumokat is, amelyeken a vállalkozások igényeit hallgatják meg. 

A vállalkozások megfelelő és gyors tájékoztatása az egyik legfontosabb szempont

Nagy a roham, irodáinkban folyamatosan nő az érdeklődők száma, és az igénylések is óriási ütemben érkeznek – mondta Balog Ádám, a KAVOSZ elnöke. Felhíva a figyelmet, hogy nemrég

elindítottak egy mesterségesintelligencia-alapú rendszert is,

mert nagyon sok idő az ügyintézés során a dokumentumok kitöltése, az idő mintegy 75 százaléka. A fejlesztéssel ezt majd jelentősen csökkenteni lehet. Elindult egy időpontfoglaló rendszer is, amely szintén csökkentheti az ügyintézési időt. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

