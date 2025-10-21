Lehullt a lepel a Tisza Párt gazdaságpolitikai terveiről: Orbán Viktornak elég volt egy Facebook-poszt a magyarellenes program hiteltelenítésére

A Tisza Párt és a mögötte álló baloldali „szakértői” csapat gazdaságpolitikai irányvonala a brüsszeli magyarellenes elvárásokat követi. A programpontok között szerepel a progresszív adórendszer bevezetése, a rezsicsökkentés megszüntetése, valamint a társasági adó megemelése. A legújabb elemként pedig a nyugdíjak megadóztatásának terve is napvilágot látott. A párt szerint ettől az intézkedéscsomagtól javulna az ország helyzete a jövőben. Orbán Viktor miniszterelnök ezt a politikai irányt a „degresszió, progresszió, agresszió” szavakkal jellemezte bejegyzésében.

Orbán Viktornak elég volt egy Facebook-poszt, hogy hiteltelenítse a Tisza Párt teljes gazdasági programját / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor: nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, hogy Brüsszelben megtapsolják

A bemutatott tervek egyértelműen egy olyan gazdaságpolitikai irányváltást vetítenek előre, amelyben a siker mércéje a külső, brüsszeli elvárásoknak való feltétlen megfelelés. Ez a modell tökéletes antitézise a kormányzat által képviselt szuverén gazdaságpolitikának, amely a nemzeti érdekeket helyezi előtérbe. A Tisza Párt tervei a nemzetközi fősodorba való betagozódást célozzák, figyelmen kívül hagyva a magyar gazdaság sajátosságait és a magyar társadalom felépítését. Gondolkodás nélkül vállalnák azokat a gazdasági lépéseket is, amelyeket a brüsszeli intézmények már évek óta szajkóznak, amelyek viszont homlokegyenest ellentétesek a magyar családok és vállalkozások érdekeivel.

Ízlelgessük csak egy kicsit: megadóztatnák a nyugdíjakat

A programpontok együttes hatása a magyar háztartások és a gazdasági szereplők terheit jelentősen növelné. A rezsicsökkentés kivezetése azonnal megemelné az energiaárakat, a progresszív adóemelés pedig a munkavállalók széles rétegét érintené hátrányosan, miközben a társasági adó növelése a vállalkozások versenyképességét rontaná. A nyugdíjak megadóztatásának terve pedig egy olyan, eddig tabunak számító területet érintene, amely a társadalom legidősebb és legkiszolgáltatottabb tagjainak anyagi biztonságát veszélyeztetné.

Ha nem lenne ekkora a tét, és nem a magyar emberek mindennapi megélhetésével játszanának, akár kétes elismerésre méltónak is nevezhetnénk azt, hogy egy csoportosulás ennyi javaslat közül egy olyat sem volt képes prezentálni, ami akár csak megfontolásra is érdemes lenne.

Ezzel szemben a kormányfő a kormány gazdaságpolitikai filozófiáját ismertette, kiemelve, hogy a magyar gazdaságpolitika sikerességét nem az dönti el, hogy Brüsszelben megtapsolják-e. Az a gazdaságpolitika jó, amely a magyar emberek jólétét szolgálja. Ennek jegyében a kormányzati álláspont továbbra is egyértelmű:

A magyar gazdaságpolitika (…) akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük.

Kiemelt kép forrása: Orbán Viktor / Facebook

