Meghozta döntését az OPEC+, nincs nagy meglepetés: napi 137 ezer hordót dobtak rá a kitermelésre

Az OPEC+ novembertől napi 137 ezer hordóval emeli az olajkitermelést, mint ahogyan ezt októberben is teszi. Az olajkartell idén eddig több mint 2,7 millió hordóval növelte kitermelési céljait, ami a globális kereslet mintegy 2,5 százalékának felel meg – írj a Reuters a szervezet vasárnapi közlésére hivatkozva.
Az OPEC+ nyolc országa vasárnap ülésezett. A döntésük a többévnyi kitermeléscsökkentést követő irányváltást szolgálja. A céljuk, hogy visszaszerezzék a piaci részesedésüket a riválisoktól, például az amerikai palaolaj-termelőktől.
A Brent ára pénteken 65 dollár alá esett hordónként, mivel a legtöbb elemző túlkínálatot vár az idei negyedik negyedévre és 2026-ra is a lassabb kereslet és a növekvő amerikai kínálat miatt.
Az olajárak jelenleg a májusi 60 dollár feletti szintnél magasabban, de a 82 dolláros idei csúcs alatt mozognak.
Az OPEC azt is közölte, hogy a globális gazdasági kilátások stabilak, a piaci fundamentumok pedig egészségesek az alacsony olajkészletek miatt.
Az OPEC+ növelései elmaradtak a vállalt mértéktől, mivel a legtöbb tag már kapacitásának maximumán termel – jegyezték meg elemzők.
A találkozó előtt Oroszország és Szaúd-Arábia, a csoport két legnagyobb termelője eltérő álláspontot képviselt – közölték a források a hírügynökséggel.
Oroszország a mérsékelt, októberihez hasonló növelést szorgalmazta, hogy elkerüljék az árak gyors csökkenését, valamint mert a szankciók miatt amúgy is nehézségekbe ütközne a termelés növelése.
Szaúd-Arábia ezzel szemben a dupláját, háromszorosát vagy akár négyszeresét is szívesebben látta volna – azaz 274 ezer, 411 ezer vagy 548 ezer hordót naponta.
Az arab ország gyorsabban akar piaci részesedést szerezni.
Az OPEC+, azaz a 12 OPEC- és 10 társult ország kitermeléscsökkentése márciusban érte el csúcspontját, összesen napi 5,85 millió hordóval. A csökkentés három elemből állt:
A nyolc ország legközelebb november 2-án találkoznak.
Az olajkartell döntése alapján az amerikai kitermelők értékesítése csökkenhet. Az amerikai elnök mégis napokkal korábban arra szólította fel az OPEC+ országait, hogy csökkentsék az olajárat. Ezzel ugyanis csökken Oroszország bevétele is, ami az ukrajnai háborúját a nyersanyagjai értékesítéséből fedezi. Tehát az oroszoknak kevesebb jut a háború finanszírozására. A lépés hozzásegítheti Trumpot, hogy elérje az orosz–ukrán háború lezárását.
Az OPEC+ a világ olajtermelésének mintegy felét adja, és magában foglalja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, Oroszországot és más szövetségeseket.
