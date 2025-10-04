Most vasárnap meghozzák a döntést: hosszú időre eldől, mennyibe fog kerülni az üzemanyag Magyarországon

Vasárnap az olajkitermelés növelésére készülhet az OPEC+ 8 tagállama, ám még mindig nem született egyetértés a két vezető között: Szaúd-Arábia gyors és jelentős bővítést szeretne, Oroszország viszont óvatos, mérsékelt emelést javasol.

Vasárnap az OPEC+ nyolc tagállama dönthet a termelés növeléséről, de a két legnagyobb ország különböző stratégiát javasol / Fotó: Shutterstock

Vita az OPEC+ élén

Az olajkartell következő online találkozója vasárnap lesz, és itt hozhatják meg a döntést a termelés további növeléséről, de a két legnagyobb szereplő, Szaúd-Arábia és Oroszország eltérő elképzeléseket szorgalmaz:

a Szaúd-Arábia által preferált emelés 274–548 ezer hordó/nap között mozogna;

míg Oroszország a biztonságosabb, 137 ezer hordós lépést favorizálná, hogy ne nyomják le az olaj árát, párhuzamosan a nyugati szankciókkal.

Az OPEC+ korábbi stratégiai visszavágása, amely az áprilistól tartó termeléscsökkentésre épült, most a piaci részesedés növelését célozza – részben a globális olajárak miatt, amelyet Donald Trump korábbi elnöki nyomásgyakorlása is felerősített.

Az egyesült termeléscsökkentések csúcsán a nyolc főtag 5,85 millió hordó/napnyi kiesést koordinált, amelyből most több réteget kezd feloldani a csoport: szeptember végére az első, 2,2 millió hordós csökkentést teljesen visszavonták, októberben pedig a második rétegből 1,65 millió hordó/nap emelését indították el.

A piaci reakció sem váratott sokáig: pénteken a Brent olaj ára heti szinten több mint 7 százalékot veszített, de még mindig 64 dollár felett tartózkodott, szemben az idei áprilisi 58 dolláros mélyponttal.

A Reuters elemzői szerint az OPEC+ kvótákat körülbelül 140 ezer hordó/nap emeléssel korrigálhatja.

A kérdés most, hogy Szaúd-Arábia agresszív piaci stratégiája vagy Oroszország óvatos megközelítése lesz a mérvadó. Ami biztos, hogy a csoport teljes, 2 millió hordós csökkentése 2026 végéig hatályban marad, így a piaci dinamika továbbra is feszes lesz.