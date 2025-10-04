Most vasárnap meghozzák a döntést: hosszú időre eldől, mennyibe fog kerülni az üzemanyag Magyarországon

Vasárnap az olajkitermelés növelésére készülhet az OPEC+ 8 tagállama, ám még mindig nem született egyetértés a két vezető között: Szaúd-Arábia gyors és jelentős bővítést szeretne, Oroszország viszont óvatos, mérsékelt emelést javasol.
Az olajkartell következő online találkozója vasárnap lesz, és itt hozhatják meg a döntést a termelés további növeléséről, de a két legnagyobb szereplő, Szaúd-Arábia és Oroszország eltérő elképzeléseket szorgalmaz:
Az OPEC+ korábbi stratégiai visszavágása, amely az áprilistól tartó termeléscsökkentésre épült, most a piaci részesedés növelését célozza – részben a globális olajárak miatt, amelyet Donald Trump korábbi elnöki nyomásgyakorlása is felerősített.
Az egyesült termeléscsökkentések csúcsán a nyolc főtag 5,85 millió hordó/napnyi kiesést koordinált, amelyből most több réteget kezd feloldani a csoport: szeptember végére az első, 2,2 millió hordós csökkentést teljesen visszavonták, októberben pedig a második rétegből 1,65 millió hordó/nap emelését indították el.
A piaci reakció sem váratott sokáig: pénteken a Brent olaj ára heti szinten több mint 7 százalékot veszített, de még mindig 64 dollár felett tartózkodott, szemben az idei áprilisi 58 dolláros mélyponttal.
A Reuters elemzői szerint az OPEC+ kvótákat körülbelül 140 ezer hordó/nap emeléssel korrigálhatja.
A kérdés most, hogy Szaúd-Arábia agresszív piaci stratégiája vagy Oroszország óvatos megközelítése lesz a mérvadó. Ami biztos, hogy a csoport teljes, 2 millió hordós csökkentése 2026 végéig hatályban marad, így a piaci dinamika továbbra is feszes lesz.
Nyitja a csapokat a kartell: elárasztják olajjal a világot, üzemanyagárban ez akár jót jelenthet
Tovább bővíti korábban visszavágott termelését az olajkartell. Az OPEC+ szeretné visszaszerezni piaci részesedését, így gyorsabban térhetnek vissza a hordók a világpiacra a vártnál. Több kitermelt olaj akár alacsonyabb üzemanyagárat is jelenthet, a kereslettől is függ, de ha az utóbbi pörög, az szintén jót jelenthet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.