Most vasárnap meghozzák a döntést: hosszú időre eldől, mennyibe fog kerülni az üzemanyag Magyarországon

Az árak már reagálnak a várható emelésre, a piaci verseny feszültsége nő. Vasárnap az OPEC+ nyolc tagállama dönthet a termelés növeléséről, de a két legnagyobb ország különböző stratégiát javasol.
VG
2025.10.04., 06:58
Fotó: Shutterstock

Vasárnap az olajkitermelés növelésére készülhet az OPEC+ 8 tagállama, ám még mindig nem született egyetértés a két vezető között: Szaúd-Arábia gyors és jelentős bővítést szeretne, Oroszország viszont óvatos, mérsékelt emelést javasol.

olaj, olajpumpa opec+
Vasárnap az OPEC+ nyolc tagállama dönthet a termelés növeléséről, de a két legnagyobb ország különböző stratégiát javasol / Fotó: Shutterstock

Vita az OPEC+ élén

Az olajkartell következő online találkozója vasárnap lesz, és itt hozhatják meg a döntést a termelés további növeléséről, de a két legnagyobb szereplő, Szaúd-Arábia és Oroszország eltérő elképzeléseket szorgalmaz:

  • a Szaúd-Arábia által preferált emelés 274–548 ezer hordó/nap között mozogna;
  • míg Oroszország a biztonságosabb, 137 ezer hordós lépést favorizálná, hogy ne nyomják le az olaj árát, párhuzamosan a nyugati szankciókkal.

Az OPEC+ korábbi stratégiai visszavágása, amely az áprilistól tartó termeléscsökkentésre épült, most a piaci részesedés növelését célozza – részben a globális olajárak miatt, amelyet Donald Trump korábbi elnöki nyomásgyakorlása is felerősített.

Az egyesült termeléscsökkentések csúcsán a nyolc főtag 5,85 millió hordó/napnyi kiesést koordinált, amelyből most több réteget kezd feloldani a csoport: szeptember végére az első, 2,2 millió hordós csökkentést teljesen visszavonták, októberben pedig a második rétegből 1,65 millió hordó/nap emelését indították el.

A piaci reakció sem váratott sokáig: pénteken a Brent olaj ára heti szinten több mint 7 százalékot veszített, de még mindig 64 dollár felett tartózkodott, szemben az idei áprilisi 58 dolláros mélyponttal. 

A Reuters elemzői szerint az OPEC+ kvótákat körülbelül 140 ezer hordó/nap emeléssel korrigálhatja.

A kérdés most, hogy Szaúd-Arábia agresszív piaci stratégiája vagy Oroszország óvatos megközelítése lesz a mérvadó. Ami biztos, hogy a csoport teljes, 2 millió hordós csökkentése 2026 végéig hatályban marad, így a piaci dinamika továbbra is feszes lesz.

Nyitja a csapokat a kartell: elárasztják olajjal a világot, üzemanyagárban ez akár jót jelenthet

Nyitja a csapokat a kartell: elárasztják olajjal a világot, üzemanyagárban ez akár jót jelenthet

Tovább bővíti korábban visszavágott termelését az olajkartell. Az OPEC+ szeretné visszaszerezni piaci részesedését, így gyorsabban térhetnek vissza a hordók a világpiacra a vártnál. Több kitermelt olaj akár alacsonyabb üzemanyagárat is jelenthet, a kereslettől is függ, de ha az utóbbi pörög, az szintén jót jelenthet.

 

