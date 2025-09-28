Deviza
OPEC+
Trump
kitermeléscsökkentés
olajárak

Váratlan dologra készül az olajkartell, Trump helyeslően fog bólogatni

Az OPEC+ kitermelésnövelést tervez, ami megegyezik az amerikai elnök akaratával, hogy csökkenjen az ár. Az olajárak azt követően kezdtek el emelkedni, hogy az orosz finomítói kapacitások súlyos károkat szenvedtek az ukrán rakétacsapások nyomán.
D. GY.
2025.09.28., 15:13

Az OPEC+ várhatóan újabb, legalább napi 137 ezer hordós kitermelésnövelést hagy jóvá a jövő vasárnapi ülésén, mivel az emelkedő olajárak arra ösztönzik a csoportot, hogy tovább próbálja növelni piaci részesedését – értesült a Reuters a tárgyalásokhoz közel álló forrásoktól.

OPEC olajárak olajár olaj
Csökkenhetnek az olajárak, ha a kartell tovább növeli a kitermelést / Fotó: NurPhoto via AFP

Az OPEC+ áprilistól felhagyott a kitermeléscsökkentés stratégiájával, és már 

  • több mint napi 2,5 millió hordóval emelte a kvótákat, 
  • ami a globális kereslet körülbelül 2,4 százaléka. 

Ezzel piaci részesedését kívánta növelni, illetve engedett Donald Trump amerikai elnök nyomásának, aki az olajárak mérséklésére szólította fel a csoportot. 

Nyolc OPEC+ ország október 5-én online ülést tart, hogy döntsön a novemberi kitermelésről. 

Az OPEC+ a világ olajtermelésének mintegy felét adja, és magában foglalja a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, Oroszországot és más szövetségeseket.

Merre tovább, olajárak?

A jegyzések az év eleji hordónkénti 80 dollár fölötti szintről estek vissza, de április óta, amikor az OPEC megkezdte a kitermelés növelését, jellemzően a 60–70 dolláros sávban mozogtak. Pénteken az árak augusztus 1. óta nem látott csúcsra emelkedtek, hordónként 70 dollár fölé. Ez az ukrán dróntámadások hatására következett be, amelyek Oroszország energia-infrastruktúráját érték, zavarokat okozva a finomításban és a világ egyik legnagyobb olajexportőrének szállításaiban.

A csoport összesített termeléscsökkentése csúcsidőszakban napi 5,85 millió hordót tett ki, ami három elemből állt: 

  • 2,2 millió hordónyi önkéntes vágásból, 
  • további 1,65 millió hordó csökkentésből nyolc tag részéről, 
  • valamint az egész csoport által vállalt 2 millió hordóból.

Még tovább emelhetik a kvótát

A nyolc termelő ország 

  • szeptember végéig teljesen megszünteti a 2,2 millió hordós önkéntes csökkentést. 
  • Októberben megkezdték a második réteg, az 1,65 millió hordós vágás leépítését, ami napi 137 ezer hordós emelést jelentett. 
  • Az OPEC+ az Egyesült Arab Emírségeknek is engedélyezte, hogy április és szeptember között napi 300 ezer hordóval növelje a kitermelését.

A novemberi emelésről október 5-én döntenek, és ez legalább 137 ezer hordót jelent, ugyanannyit, mint az októberi növelés – közölték a források. Végső döntés azonban még nem született. Az OPEC+ növelései elmaradtak a vállalt mértéktől, mivel a legtöbb tag már kapacitásának maximumán termel – jegyezték meg elemzők. A harmadik, csoportszintű, 2 millió hordós termeléscsökkentés 2026 végéig marad érvényben.

