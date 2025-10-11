Fillérekért jutnak a magyarok széles sávú internethez, ezzel világverő mezőnyben vagyunk

Az internetelérés, ezen belül a vezetékes széles sávú internetkapcsolat napjainkban a világ egyre több pontján olyan alapvető digitális infrastruktúrának számít, mint például a közművek megléte. Ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak abban, hogy ezért a szolgáltatásért mennyit fizetnek a világ különböző részein élők – írja az Origo. A lap egy friss adatgyűjtés eredményét szemlézve arról ír, hogy a vezetékes széles sávú internetelérésért az Egyesült Arab Emirátusokban a sokszorosát kell fizetni ezért a szolgáltatásért ahhoz képest, mint amennyit Japánban, Kolumbiában vagy Magyarországon kell.

Mediánértékek alapján Magyarországon az egyik legolcsóbban lehet széles sávú interneteléréshez jutni egy hatvan országra kiterjedő felmérés alapján (illusztráció) / Fotó: alexkich / Shutterstock

Széles sávval jól ellátott Magyarország, ráadásul olcsó is

Az adatgyűjtést az elemzők hatvan olyan országra nézve végezték el, ahol vezetékes széles sávú kapcsolat áll rendelkezésre, legalább megabit per másodpercben nagyságrendben kifejezve 2025-ben. Az ezekért fizetett árak mediánját (középső értékét) alapul véve és az országsorrendet felállítva az Egyesült Arab Emirátusokban a legdrágább a vezetékes széles sávú internet. A két állami szolgáltató adatai alapján 4,31 dollárt kell fizetni megabit per másodpercenként, ami közel a duplája a második helyen álló Ghánára regisztrált 2,58 dolláros értéknek.

Az elemzés megállapításai szerint a magasabb árak azokon a piacokon figyelhetők meg, ahol kevés szolgáltató közül lehet választani, ezáltal a verseny korlátozott, miközben az infrastruktúra kiépítése kihívásokkal küzd. Ilyen országok közé tartozik az egymástól egyébként nagyon eltérő karakterű Svájc, Kenya és Marokkó, mindhárom államban egy dollár körüli a megabit per másodperc ár.

Közép- és Kelet-Európa általában véve is olcsó széles sávú vezetékes internetet kínál, főként az erős verseny és a kormányzati ráfordítások miatt.

A mezőnyben Magyarország a 45. legdrágább, avagy a lista másik végéről tekintve a 16. legolcsóbb széles sávú internetelérést kínáló ország 0,06 dollár (kb. 20,28 forint) medián megabit per másodperc árral.

Ázsiában hasonlóan olcsó internetet kínál Vietnám, Kína, Dél-Korea 0,05 dollárral.