Fillérekért jutnak a magyarok széles sávú internethez, ezzel világverő mezőnyben vagyunk

Az internetelérés, ezen belül a vezetékes széles sávú internetkapcsolat napjainkban a világ egyre több pontján olyan alapvető digitális infrastruktúrának számít, mint például a közművek megléte. Ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak abban, hogy ezért a szolgáltatásért mennyit fizetnek a világ különböző részein élők – írja az Origo. A lap egy friss adatgyűjtés eredményét szemlézve arról ír, hogy a vezetékes széles sávú internetelérésért az Egyesült Arab Emirátusokban a sokszorosát kell fizetni ezért a szolgáltatásért ahhoz képest, mint amennyit Japánban, Kolumbiában vagy Magyarországon kell.
Az adatgyűjtést az elemzők hatvan olyan országra nézve végezték el, ahol vezetékes széles sávú kapcsolat áll rendelkezésre, legalább megabit per másodpercben nagyságrendben kifejezve 2025-ben. Az ezekért fizetett árak mediánját (középső értékét) alapul véve és az országsorrendet felállítva az Egyesült Arab Emirátusokban a legdrágább a vezetékes széles sávú internet. A két állami szolgáltató adatai alapján 4,31 dollárt kell fizetni megabit per másodpercenként, ami közel a duplája a második helyen álló Ghánára regisztrált 2,58 dolláros értéknek.
Az elemzés megállapításai szerint a magasabb árak azokon a piacokon figyelhetők meg, ahol kevés szolgáltató közül lehet választani, ezáltal a verseny korlátozott, miközben az infrastruktúra kiépítése kihívásokkal küzd. Ilyen országok közé tartozik az egymástól egyébként nagyon eltérő karakterű Svájc, Kenya és Marokkó, mindhárom államban egy dollár körüli a megabit per másodperc ár.
Közép- és Kelet-Európa általában véve is olcsó széles sávú vezetékes internetet kínál, főként az erős verseny és a kormányzati ráfordítások miatt.
A mezőnyben Magyarország a 45. legdrágább, avagy a lista másik végéről tekintve a 16. legolcsóbb széles sávú internetelérést kínáló ország 0,06 dollár (kb. 20,28 forint) medián megabit per másodperc árral.
Ázsiában hasonlóan olcsó internetet kínál Vietnám, Kína, Dél-Korea 0,05 dollárral.
Miként lapunk arról beszámolt, Magyarország a korábbi kormányzati programoknak köszönhetően az uniós átlagnál kedvezőbb szintre ért a digitális infrastruktúra kiépítettségében. A hazai gigabitképes lefedettség már tavalyelőtt meghaladta a 80 százalékot. A vezeték nélküli lefedettséget javító fejlesztéseikhez idén augusztustól pályázhatnak támogatásra a szolgáltatók. Összesen 84,9 milliárd forint a pályázat keretösszege, felhasználásával javulhat a széles sávú internetes lefedettség.
