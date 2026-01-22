Hurráhangulat a pesti tőzsdén: kilőtt az OTP, a Mol és a Richter is – a forint még tapogatózik
Lendületesen indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a befektetőket nemzetközi szinten is megnyugtatták a Grönland miatt kialakult geopolitikai és keeskedelmi konfliktus enyhüléséről érkező hírek. A BUX index 0,7 százalékkal, 122 009 pontig pattant fel a rajtnál.
A magyar nagypapírok közül
- az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 38 290 fointra drágult,
- a Mol 0,4 százalékkal, 3614 forintra ugrott,
- a Richter kurzusa 1,1 százalékkal, 10 260 forintra erősödött,
- a Magyar Telekom pedig 1 százalékkal, 1918 forintra emelkedett.
A befektetők ma is a davosi gazdsági csúcsra figyelhetnek leginkább, azon belül is Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójára. Hazai szempontból érdekes lehet a 10 órakor kezdődő kormányinfó is, ahol egyebek mellett a rezsistop részleteiről érkezhetnek információk.
A forint piacán egyelőre csendes a kereskedés, a magyar pénz kisebb mogásokat mutat csütörtök reggel a meghatározó nyugati devizákkal szemben.
Az euró jegyzése 384,4 és 384,1 forint között mozgott a tőzsdenyitás előtt, kilenc órakor pedig 384,2 forinton váltották a közös európai pénzt. Ez 0,05 százalékos forintgyengülés.
A dollárral szemben 00,5 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel a 328,6-os szint alá került.
A régiós pénzekhez viszonyítva is csekély, vegyes mozgások láthatóak. A cseh korona hajszálnyival kerül kevesebbe, a lengyel zloty ugyanakkor 0,05 százalékkal drágul.