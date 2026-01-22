Deviza
Hurráhangulat a pesti tőzsdén: kilőtt az OTP, a Mol és a Richter is – a forint még tapogatózik

Remek hangulatban indult a csütörtöki börzei kereskedés idehaza. A magyar nagypapírok kivétel nélkül erőteljesen drágulnak a tőzsdén, a forint viszont még az irányt keresi.
K. T.
2026.01.22, 09:10
Frissítve: 2026.01.22, 11:03

Lendületesen indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, a befektetőket nemzetközi szinten is megnyugtatták a Grönland miatt kialakult geopolitikai és keeskedelmi konfliktus enyhüléséről érkező hírek. A BUX index 0,7 százalékkal, 122 009 pontig pattant fel a rajtnál. 

tőzsde, BUX, OTP, Mol, Richter, forint
Kilőtt a magyar tőzsde a rajtnál, az OTP, a Mol és a Richter is jól teljesít, a forint még tapogatózik / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar nagypapírok közül 

  • az OTP árfolyama 0,7 százalékkal, 38 290 fointra drágult, 
  • a Mol 0,4 százalékkal, 3614 forintra ugrott, 
  • a Richter kurzusa 1,1 százalékkal, 10 260 forintra erősödött, 
  • a Magyar Telekom pedig 1 százalékkal, 1918 forintra emelkedett.

A befektetők ma is a davosi gazdsági csúcsra figyelhetnek leginkább, azon belül is Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tervezett találkozójára. Hazai szempontból érdekes lehet a 10 órakor kezdődő kormányinfó is, ahol egyebek mellett a rezsistop részleteiről érkezhetnek információk.

A forint piacán egyelőre csendes a kereskedés, a magyar pénz kisebb mogásokat mutat csütörtök reggel a meghatározó nyugati devizákkal szemben.

Az euró jegyzése 384,4 és 384,1 forint között mozgott a tőzsdenyitás előtt, kilenc órakor pedig 384,2 forinton váltották a közös európai pénzt. Ez 0,05 százalékos forintgyengülés.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
383,8772 -0,12%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollárral szemben 00,5 százalékot javított a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel a 328,6-os szint alá került.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
328,5151 -0,23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós pénzekhez viszonyítva is csekély, vegyes mozgások láthatóak. A cseh korona hajszálnyival kerül kevesebbe, a lengyel zloty ugyanakkor 0,05 százalékkal drágul.

