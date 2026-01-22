Veszélyben a rezsicsökkentés? Kapitány István, a Tisza új szerzeménye szerint káros, nekik ugyan nem kell

A Partizánban korábban egy interjúban részletesen beszélt gazdasági elképzeléseiről Kapitány István, akit nemrég jelentettek be, mint a Tisza Párt legújabb szakértőjét.

Kapitány István kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

Az Ellenpont cikke szerint Kapitány kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a piaci folyamatokba való beavatkozásokat.

Én teljes mértékben a piacgazdaság híve vagyok. Tehát nyilvánvalóan mi megtapaszaltuk, hogy milyen a tervgazdaság, a különféle szabályozókkal, különféle piaci folyamatokba való beavatkozásokkal.

„Ezek soha nem vezetnek hosszú távú eredményre. Nyilvánvaló hogy ingyen nem lehet semmit csinálni” – mondta Kapitány, a Tisza szakértője.

A portál szerint különösen a mostani hideg tél körülményei között probléma lehet, hiszen valamennyi háztartásnak jelentősen megnőnének a rezsiterhei, ha nem lenne a hatósági beavatkozás.

Az Ellenpont már beszámolt arról, hogy a rezsicsökkentést több tiszás politikus kritizálta már, például Magyar Péter humbugnak nevezte a családokat védő intézkedést. Bódis Kriszta azt mondta, hogy a rezsicsökkentés azért rossz dolog, mert „valamikor, ha többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog”, mint kevesebbet fizetni.

Kapitány István az üzleti karrierje ellején az Interagnál dolgozott, amely a Royal Dutch Shell magyarországi képviseletét látta el, majd innen vezetett az útja a multinacionális olajvállalathoz. A Shellnél majdnem negyven évet töltött, végül globális alelnöki pozícióig jutott. Távozása 2024 áprilisában sokakat váratlanul ért, különösen Magyar Péter politikai színre lépését követően.

Szakmai múltja szorosan kapcsolódik az LNG-kereskedelemhez. Saját elmondása szerint a Shell és a magyar kormány között is lobbizott a cseppfolyósított földgáz magyarországi értékesítéséért, amely végül hosszú távú szerződésben öltött testet. Ez a megoldás azonban eddig kiegészítő szerepet töltött be, nem az orosz energiahordozók kiváltását szolgálta.

Korábban az Menedzserszövetség elnöke is volt, 2023-ban pedig Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét Kapitány Istvánnak.