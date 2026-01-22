Equilor: ez a két tényező dönthet a gazdasági növekedésről 2026-ban

2026-ban is visszafogott, de stabil növekedési pályán maradhat a globális gazdaság az Equilor Befektetési Zrt. éves kitekintő elemzése alapján. A vámháborúk és a geopolitikai feszültségek fékező hatását részben ellensúlyozzák az amerikai és ázsiai mesterségesintelligencia- (MI) beruházások, a fejlett országok költségvetési élénkítése és a lazuló pénzügyi kondíciók. A globális kereskedelmi egyensúlytalanságok ugyanakkor nem csökkennek érdemben, ami újabb protekcionista lépéseket vetíthet előre.

Equilor: MI, hadiipar és blue chipek húzhatják a tőzsdéket 2026-ban / Fotó: Székelyhidi Balázs

Amerikai fogyasztás, európai fiskális élénkítés

Az Equilor elemzése szerint 2026-ban a világgazdaság főbb régióiban eltérő növekedési motorok működhetnek:

Egyesült Államok: továbbra is az erős belső fogyasztás marad a gazdasági bővülés legfontosabb támasza, amit a munkaerőpiac és a reálbérek alakulása is támogat.

Eurózóna: a növekedés átmeneti élénkülését elsősorban a német fiskális élénkítés adhatja, miközben a magánszektor továbbra is óvatos.

Kína: a tartósan gyenge belső keresletet történelmi csúcsra emelkedő export ellensúlyozza, ami azonban újabb kereskedelmi feszültségeket is gerjeszthet.

Japán: a romló külső környezet miatt célzott költségvetési ösztönzésre lehet szükség a növekedés fenntartásához.

Ez a regionálisan eltérő dinamika határozhatja meg a globális növekedés szerkezetét 2026-ban.

Kamatforduló a küszöbön

Aradványi Péter, az Equilor vezető elemzője szerint a meghatározó jegybankok már elérték vagy megközelítették a semleges kamatszintet. Az inflációs kockázatok enyhülése lehetővé teszi a kamatcsökkentési ciklusok lezárását:

az eurózónában kamattartás jöhet 2026-ban, míg globálisan a Fed három kamatcsökkentése és a japán jegybank két kamatemelése határozhatja meg a pénzpiacokat. A növekvő állampapír-kínálat és a magas államadósságok miatt azonban a hosszú hozamok tartósan magasan maradhatnak, ami felértékeli a nemesfémeket és a stabilabb országok kötvényeit.

Magyarország: fogyasztás húz, beruházás fékez

A hazai gazdaság 2026-ban 2 százalékkal bővülhet, ám a növekedés szerkezete továbbra is kedvezőtlen. A belső fogyasztást a bérek emelkedése, a kínálati oldalt pedig új gyártói kapacitások támogathatják, miközben a gyenge külső kereslet változatlan kockázatot jelent. A költségvetési mozgástér szűk:

a kormány elsősorban a fogyasztás élénkítésére koncentrál, jelentősebb beruházási fordulat csak az uniós források megnyílásával jöhet.

Infláció csökken, óvatos jegybanki lépések

Az infláció éves átlagban 3,5 százalékra mérséklődhet, ami már 2026 elején lehetőséget adhat a kamatcsökkentésre. Az Equilor azonban óvatos jegybanki politikára számít:

idén és jövőre is három-három, egyenként 25 bázispontos vágás jöhet, így az alapkamat 2026 végére 5,75 százalékra csökkenhet.

Tőzsdék: az MI, az infrastruktúra és a hadiipar lehetnek a nyertesek

Az Equilor Befektetési Zrt. várakozásai szerint 2026-ban is két számjegyű hozampotenciál maradhat a vezető nemzetközi részvénypiacokon, még a mérsékelt gazdasági növekedési környezet ellenére is. Takács András részvényelemző szerint a befektetői fókusz egyre inkább azokra a szektorokra tolódik, amelyek geopolitikai, technológiai és ellátásbiztonsági szempontból is stratégiai jelentőségűek.