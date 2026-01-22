Láthatatlan tranzakciók: amikor a kriptó valóban magánügy

A kriptovaluták egyik nagy ígérete eredetileg az volt, hogy „kiveszik a közvetítőt” a rendszerből: nem bankok és nagy intézmények döntenek arról, mi számít érvényes tranzakciónak, hanem egy nyilvános, bárki által ellenőrizhető főkönyv. Ez a nyilvános főkönyv a legtöbb ismert blokkláncnál – például a bitcoinnál – tényleg azt jelenti, hogy a tranzakciók adatai visszakereshetők és ellenőrizhetők, mert a rendszer a transzparenciára épít. A privacy coinokat viszont úgy tervezték, hogy ezek az információk ne legyenek nyilvánosan olvashatók a blokkláncon.

Privacy coin – amikor a kriptó valóban magánügy / Fotó: leksiv / Shutterstock

Csakhogy a „nyilvános” itt nem csupán technikai kifejezés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha egy cím valamilyen módon összeköthető egy valódi személlyel (például tőzsdei azonosítás vagy adatszivárgás miatt), akkor könnyebben kirajzolódhatnak a pénzmozgási mintázatok. És miközben a hétköznapokban sokan egyre tudatosabban óvják a személyes adataikat, a digitális gazdaságban virágzik az adatgyűjtési és adatközvetítési biznisz – a data broker piac körüli viták és szabályozási csaták jól mutatják, mennyire valós a félelem, hogy érzékeny adatok (akár pénzügyi jellegűek is) „árucikké” válhatnak.

És itt el is érkeztünk a privacy coinok logikájához. Ezek a kriptoeszközök nem azt mondják, hogy az átláthatóság rossz, hanem azt, hogy a magánszféra is érték, és a digitális pénzeknek is tudniuk kellene olyasmit, amire a készpénz természetéből adódóan is képes: diszkréten működni.

A privacy coinok legismertebb szereplője a Monero (XMR), amelyet eleve úgy terveztek, hogy a tranzakciók érzékeny részletei – ki a küldő, ki a fogadó és mekkora összegről van szó – alapértelmezetten rejtve maradjanak.

Mi az a privacy coin?

Képzeljük el, hogy van egy jegyzetfüzetünk, amelyben minden egyes pénzügyi tranzakciónk fel van írva: mikor fizettünk kávéra, mennyit és kinek. A legtöbb kriptovaluta – például a bitcoin vagy az ether – valójában ilyen nyilvános jegyzetfüzetet használ, amelyet bárki elolvashat az interneten. Ez azt jelenti, hogy bár a nevünket nem látja senki, minden tranzakció és pénzmozgás nyilvánosan elérhető és elemezhető. Ha egyszer valakinek sikerül összekapcsolnia egy címet a felhasználóval, gyakorlatilag az összes tranzakcióját nyomon lehet követni.