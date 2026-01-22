Elindulhat a magyar ipar egykori büszkeségének számító acélváros rehabilitációja

Az Origo idézi azt a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatot, amely szerint külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 6 milliárd forintos, vissza nem térítendő egyedi támogatást kap Miskolc „egy 33,6 hektár nagyságú területet érintő önkormányzati tulajdonszerzés, az ingatlan elválaszthatatlan részét képező tárgyi eszközök megvásárlása, valamint a terület vonatkozásában rendezett tulajdonviszonyok kialakítása, a megszerzett ingatlan vonatkozásában felmerülő üzemeltetési költségek biztosítása érdekében”.

Miskolcon újjáéledhet a Diósgyőri Acélművek egykori területe / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Az acélművek tette naggyá Miskolcot

Az egykori DAM (Diósgyőri Acélművek) területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát. Ez tette Miskolcot naggyá. A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet, és most újabbakat tud megvenni. Az önkormányzat ehhez szerzett a kormánytól újabb hatmilliárd forintos támogatást.

Fontos azonban látni:

a megszerzett hatmilliárd forint nemcsak a területvásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését, és gondos gazdaként üzemeltetője is legyen a város közepét ma elcsúfító, leromlott iparterületnek

– emeli ki az önkormányzat közleménye.

A miskolci városvezetés célja világos: azt szeretnék, hogy a DAM területe újra Miskolc élő része legyen, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója.

Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere közösségi oldalán videóüzenetben beszél a város számára fontos ügyletről. Ebben leszögezi: „Szeretnénk a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni, zöld-, városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet. Ahogy korábban is mondtam már: ez egy hosszú menet lesz. Egy sokéves munka elején állunk, sok tervezési munka vár még ránk, és nem gondoljuk azt, hogy mi tudunk mindent a legjobban. A közeljövőben megkérdezzük a miskolciakat, mit gondol a város a DAM területének jövőjéről.”

