Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF328,52 -0,23% GBP/HUF441,31 -0,13% CHF/HUF413,74 +0,08% PLN/HUF91,14 -0,12% RON/HUF75,35 -0,11% CZK/HUF15,78 -0,14% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF328,52 -0,23% GBP/HUF441,31 -0,13% CHF/HUF413,74 +0,08% PLN/HUF91,14 -0,12% RON/HUF75,35 -0,11% CZK/HUF15,78 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 803,57 +1,23% MTELEKOM1 930 +1,55% MOL3 684 +2,33% OTP38 440 +1,12% RICHTER10 220 +0,68% OPUS548 -0,91% ANY7 980 +2,26% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 343,82 +0,24% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 605,42 +1,55% BUX122 803,57 +1,23% MTELEKOM1 930 +1,55% MOL3 684 +2,33% OTP38 440 +1,12% RICHTER10 220 +0,68% OPUS548 -0,91% ANY7 980 +2,26% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 343,82 +0,24% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 605,42 +1,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
DAM
diósgyőri kohászat
kohászat
Miskolc

Elindulhat a magyar ipar egykori büszkeségének számító acélváros rehabilitációja

A miskolci önkormányzat több milliárd forintos támogatást kap az egykori Diósgyőri Acélművek teljes területének visszavásárlására és területi rehabilitációjára. Megújulhat a városképet elcsúfító, hatalmas ipari komplexum.
Világgazdaság
2026.01.22, 09:52
Frissítve: 2026.01.22, 10:52

Az Origo idézi azt a Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatot, amely szerint külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 6 milliárd forintos, vissza nem térítendő egyedi támogatást kap Miskolc „egy 33,6 hektár nagyságú területet érintő önkormányzati tulajdonszerzés, az ingatlan elválaszthatatlan részét képező tárgyi eszközök megvásárlása, valamint a terület vonatkozásában rendezett tulajdonviszonyok kialakítása, a megszerzett ingatlan vonatkozásában felmerülő üzemeltetési költségek biztosítása érdekében”.

DAM-16,Miskolc
Miskolcon újjáéledhet a Diósgyőri Acélművek egykori területe / Fotó: Takács József / Észak-Magyarország

Az acélművek tette naggyá Miskolcot

Az egykori DAM (Diósgyőri Acélművek) területe a város szíve volt, ami sok ezer miskolcinak adott munkát. Ez tette Miskolcot naggyá. A város néhány hónapja már megvásárolt egy jelentős területet, és most újabbakat tud megvenni. Az önkormányzat ehhez szerzett a kormánytól újabb hatmilliárd forintos támogatást.  

Fontos azonban látni: 

a megszerzett hatmilliárd forint nemcsak a területvásárlás fedezete, hanem forrás ahhoz is, hogy Miskolc megkezdhesse a terület rendezését, és gondos gazdaként üzemeltetője is legyen a város közepét ma elcsúfító, leromlott iparterületnek 

– emeli ki az önkormányzat közleménye.

A miskolci városvezetés célja világos: azt szeretnék, hogy a DAM területe újra Miskolc élő része legyen, ne csak a város egykori dicsőségének rozsdás mementója.

Tóth-Szántai József, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere közösségi oldalán videóüzenetben beszél a város számára fontos ügyletről. Ebben leszögezi: „Szeretnénk a DAM egykori területét újra Miskolc részévé tenni, zöld-, városi és ipari funkciókkal kelteni életre az évtizedek óta elhanyagolt területet. Ahogy korábban is mondtam már: ez egy hosszú menet lesz. Egy sokéves munka elején állunk, sok tervezési munka vár még ránk, és nem gondoljuk azt, hogy mi tudunk mindent a legjobban. A közeljövőben megkérdezzük a miskolciakat, mit gondol a város a DAM területének jövőjéről.”

A Diósgyőri Acélművek történetéről itt olvashat további részleteket.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu