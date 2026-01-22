BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 789,67 +1,22% MTELEKOM1 926 +1,35% MOL3 680 +2,23% OTP38 440 +1,12% RICHTER10 220 +0,68% OPUS548 -0,91% ANY7 980 +2,26% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 343,82 +0,24% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 605,25 +1,55% BUX122 789,67 +1,22% MTELEKOM1 926 +1,35% MOL3 680 +2,23% OTP38 440 +1,12% RICHTER10 220 +0,68% OPUS548 -0,91% ANY7 980 +2,26% AUTOWALLIS154 -0,65% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 343,82 +0,24% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 605,25 +1,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
sajtótájékoztató
kormányinfó
Gulyás Gergely

Kormányinfó – jönnek a januári rezsistop részletei, egy már biztos: minden élethelyzetet figyelembe vesznek

Napokon belül kiderül, hogy kiket érint az extrém hideg miatt bevezetett rezsistop. A kormányinfón elhangzott, hogy egy széles körre kiterjesztik a rendkívüli intézkedést.
VG
2026.01.22., 10:12
Fotó: MTI

„A rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetni” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével egy munkacsoport jött létre. „Egy héten belül konkrét javaslatokat fog tenni, miután sokféle élethelyzet és sokféle számlázási rendszer van” – tette hozzá.

„Valaki gázzal fűt, van olyan is aki árammal, van olyan is aki távhővel fűt, sokan fűtenek palackos gázzal is” – magyarázta. Hozzátetette, hogy 

legkésőbb a jövőhét szerdai kormányülésre kidolgozzák a részleteket.

Arról is beszélt, hogy a kormányülésen felhatalmazást adott a kormány Orbán Viktor miniszterelnöknek a béketanácsba való magyar részvétel szentesítésére, ezért a kormányfő csütörtökön Davosba repül.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy a kedvezményes gázfogyasztás sávjába a fogyasztóknak több mint 80 százaléka tartozik.

„A mi javaslatunkat technikailag most dolgozzuk ki: ennek az egyik eleme, hogy 

a januári magasabb fogyasztás miatt senki nem kerülhet a drágább sávba”

– mondta. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy négy olyan terület van, ami fűtés szempontjából tömegesen fontos:

  • a gáz,
  • a távhő,
  • az áram
  • és a tűzifa.

„A tűzifánál ma nincs felsőkorlátja az igénylésnek, a másik hárommal pedig fogunk foglalkozni” – tette hozzá. 

A miniszter kiemelte, hogy Európában a legolcsóbb rezsiárak Magyarországon vannak. „Amszterdamban körülbelül a 7-szeresét fizetik a magyar áraknak, de Varsóban is több mint 3,5-szeresét fizetik a magyar áraknak” – mondta.

Hozzátette, hogy valamelyest a különbségek mérsékeltek a villamosenergia árak esetében, de így is itthon a legolcsóbb. „Bukarestben 3-szorosa a villanyáram ára, mint Budapesten” – mondta példának a miniszter.

Azt is mondta, hogy nem tarják indokoltnak az ellenzéki pártok javaslatát, hogy köztes sávokat alakítsanak ki, mert a többségnek ez nem adna segítséget. 

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy Magyarország azzal a feltétellel csatlakozik a Donald Trump által életre hívott békatanácshoz, hogy nem kell érte fizetni. Ha a feltételek változnak, akkor majd a kormány eldönti, hogy továbbra is tag akar-e maradni.

„Maga a Fehér Ház is cáfolta, hogy volna fizetési kötelezettség. Nyilvánvaló, hogy a magyarnak és a világsajtónak is van egy része, amely nem szimpatizál az amerikai elnökkel, ezért egy álhírt készséggel átvesznek” – tette hozzá.

Cikkünk frissül.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
kormányinfó

Kormányinfó – jönnek a januári rezsistop részletei, egy már biztos: minden élethelyzetet figyelembe vesznek

Napokon belül kiderül, hogy kiket érint az extrém hideg miatt bevezetett rezsistop. A kormányinfón elhangzott, hogy egy széles körre kiterjesztik a rendkívüli intézkedést.
4 perc
Kapitány István

Veszélyben a rezsicsökkentés? Kapitány István, a Tisza új szerzeménye szerint káros, nekik ugyan nem kell

Kapitány István kifejtette, hogy a piac önszabályozásában hisz.
8 perc
Davos

Meglepő fordulat, nem akárki mondta ki Davosban: a bevándorlást fölöslegessé teszi a mesterséges intelligencia

A Palantir-vezér gondolatmenete az utolsó szögek egyikét verheti be annak a társadalommérnök-ideológiának a koporsójába, amely szerint össze kell keverni a kultúrákat és a népeket, és a gazdaságnak ez lesz jó.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu